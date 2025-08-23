بیانیه مجمع محبان اهل بیت(ع) افغانستان به مناسبت ایام عزای آخرین سفیرالهی و امامان معصوم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع محبان اهل بیت(ع) افغانستان به مناسبت ایام عزای آخرین سفیرالهی و امامان معصوم، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ وَمَن یَنقَلِبْ عَلَیَ عَقِبَیْهِ فَلَن یَضُرَّ اللّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللّهُ الشَّاکِرِینَ(آل عمران ۱۴۴)

سلسله انبیای الهی از آغاز خلقت به مثابه یک سنت لایتغیر الهی در حیات تاریخ بشری جریان داشته است با شهادت یا رحلت یکی از آنان رسول دیگری علم هدایت بر افراشته و سکان دار این کشتی نجات جامعه بشری شده است.

رحلت محمد بن عبدالله(ص) به عنوان رسول خاتم و آخرین پیامبر مصیبتی است عظمی و جبران ناپذیر، اما ادامه راه رسول الله(ص) توسط امامان معصوم و اوصیای بعد از او که هیچگاهی زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود تضمینی است بر تداوم راه هدایت الله در میان بندگان خداوند.

آخر صفر المظفر روز های غمباری است که رحمت اللعالمین محمدبن عبدالله(ص) رخت بر بسته ازمیان امت رحلت نموده است و همچنان دو تن از اوصیای کرامش سبط اکبر و سید جوانان اهل بهشت امام حسن مجتبی (ع) و امام علی بن موسی الرضا(ع) عالم آل محمد(ص) به شهادت رسیدند.

مجمع محبان اهلبیت(ع) این مصیبت عظمی را به تمام امت مسلمه در سراسر گیتی، مخصوصا ملت عزیز و با دیانت افغانستان تسلیت گفته از خداوند متعال خواستار است، توفیق عمل به گفتار و رفتار آن هادیان راه نور و صراط المستقیم را بر همگان عطا نماید.

سید حسین عالمی بلخی

مجمع محبان اهل بیت (ع) افغانستان

۱۴۰۴/۵/۳۱= ۲۸ صفر۱۴۴۷

