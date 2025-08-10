به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت افغانستان توافقی با گروه سرمایه‌گذاری «عزیزی» به ارزش ۱۰ میلیارد دلار امضا کرده است که هدف آن تولید ۱۰ هزار مگاوات برق تا سال ۲۰۳۲ است. این پروژه که بزرگ‌ترین در تاریخ این کشور به شمار می‌رود، انتظار می‌رود تغییر ساختاری در بخش انرژی افغانستان ایجاد کرده و به اقتصاد این کشور، رونق تازه‌ای ببخشد.

این پروژه که هفته گذشته قرارداد آن امضا شد، در زمانی کلید می‌خورد که افغانستان بیش از ۸۰ درصد نیاز برق خود را وارد می‌کند و سالانه بین ۲۲۰ تا ۲۸۰ میلیون دلار به کشورهای همسایه مانند ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ترکمنستان می‌پردازد. دولت افغانستان امیدوار است از این طریق به خودکفایی برسد و حتی به یک صادرکننده منطقه‌ای انرژی تبدیل شود.

پروژه‌ای به وسعت یک کشور

طبق قرارداد، عملیات مطالعات فنی و مهندسی بلافاصله آغاز می‌شود و حدود شش ماه طول می‌کشد. سپس مراحل اجرایی به‌صورت تدریجی آغاز خواهد شد؛ در ابتدا با ظرفیتی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات و در نهایت طی ۷ تا ۱۰ سال به ظرفیت کامل خواهد رسید.

طرح مذکور بر پایه ترکیبی متنوع از منابع انرژی از جمله زغال‌سنگ، گاز، انرژی خورشیدی، انرژی بادی و احتمالاً انرژی آبی استوار است. بخشی از برق تولیدی برای مصارف خانگی اختصاص خواهد یافت و بخش عمده آن برای پشتیبانی از بخش صنعت و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید در افغانستان استفاده می‌شود.

پیام‌های سیاسی و توسعه‌ای

مراسم امضای این توافق در کاخ ریاست‌جمهوری کابل با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر در امور اقتصادی، وزیران و مقامات دولتی و میرویس عزیزی، رئیس گروه عزیزی برگزار شد.

ملا عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب افغانستان، این پروژه را گامی راهبردی برای دستیابی به خودکفایی خواند و تأکید کرد که دولت مصمم است برق را به همه مردم برساند و اقتصاد را با استفاده از منابع تجدیدپذیر، به‌ویژه برق‌آبی، تقویت کند.

او گفت: آمدن سرمایه‌گذاران به افغانستان و تمایل آنان به سرمایه‌گذاری، بیانگر اعتماد کامل به امارت اسلامی است و ما برای تحقق استقلال اقتصادی پس از استقلال سیاسی تلاش می‌کنیم.

افق‌های تازه برای اقتصاد

میرویس عزیزی اظهار داشت: ما تنها نیروگاه نمی‌سازیم، بلکه مسیر تازه‌ای برای اقتصاد افغانستان باز می‌کنیم. هدف ما تولید برقی بیش از نیاز داخلی و صادرات مازاد آن به کشورهایی مانند پاکستان و چین است.

او افزود که این پروژه درآمد، صنعت و کشاورزی را رونق خواهد داد و هزاران شغل ایجاد می‌کند.

بر اساس گفته‌های او، ۹۸ درصد نیروی کار این پروژه افغانستانی خواهند بود و تحت آموزش متخصصان خارجی قرار می‌گیرند. این طرح بیش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

تولید و آموزش داخلی

همزمان با اجرای پروژه، کارخانه‌هایی برای تولید دکل‌ها، سیم‌ها و پست‌های برق در داخل کشور افغانستان احداث خواهد شد. گروه عزیزی متعهد شده است که افغانستانی‌ها را در همه مراحل پروژه به کار گیرد و برنامه‌های آموزش فنی با نظارت بین‌المللی برگزار کند.

در حال حاضر افغانستان کمتر از ۲۰ درصد برق مورد نیاز خود را تولید می‌کند و باقی را وارد می‌کند که این امر کشور را در برابر تحولات ژئوپولیتیک آسیب‌پذیر می‌سازد.

فرصت‌ها و چالش‌ها

کارشناسان معتقدند این پروژه نشانه تغییر اولویت‌های حکومت افغانستان به سمت خودکفایی است، اما چالش‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌ها و نبود تأمین مالی بین‌المللی همچنان باقی است. موفقیت این طرح وابسته به ثبات امنیتی، شفافیت اجرایی و توسعه شبکه ملی برق است.

«محمد انور سلطانی» یکی از فعالان اقتصادی در کابل، گفت: انرژی ستون فقرات صنعت است و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل قطعی مکرر یا هزینه بالای برق وارداتی، زیر ظرفیت کار می‌کنند. اگر این پروژه طبق برنامه اجرا شود، قواعد بازی تغییر خواهد کرد، اما مهم‌تر از اعلام پروژه، اجرای آن طبق جدول زمانی و بدون دخالت‌های مخرب است.

