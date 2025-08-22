به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش دفتر آیتالله فاضلی بهسودی، حادثه دلخراش ترافیکی در شهر گذره استان هرات افغانستان که منجر به جان باختن و مجروحیت شمار زیادی از مهاجران بازگردانده شده از ایران گردید، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.
در پیام تسلیت این عالم سرشناس شیعه افغانستانی آمده است:
«ضمن ابراز همدردی، این مصیبت غمانگیز را به ملت شریف افغانستان، بهویژه خانوادههای داغدیده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از خداوند متعال برای جانباختگان رحمت واسعه، برای مجروحین شفای عاجل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینماییم.»
آیتالله فاضلی در ادامه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا روند اخراج مهاجران را با تأخیر و سهولت بیشتری انجام دهد تا مهاجرین فرصت تسویه حساب و فراهمسازی سرپناه موقت در افغانستان را داشته باشند.
وی همچنین از حکومت افغانستان خواست با مهاجران بازگشته همکاری لازم را نموده و وسایل مطمئن و امکانات اولیه را در اختیارشان قرار دهد.
در این پیام تأکید شده است که خیرین و تاجران نیز برای کمک به بازماندگان و درمان مجروحان دستبهکار شوند.
