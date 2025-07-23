به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف فوری جنگ غزه شده و تأکید کرده است که پایان دادن به «نسل‌کشی در نوار غزه، یک وظیفه شرعی، اخلاقی و انسانی است».

این نهاد دینی بین‌المللی، با اشاره به کشتار گسترده غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، هشدار داده است که ادامه وضعیت کنونی پیامدهای خطرناکی برای امنیت منطقه و جهان خواهد داشت.

اتحادیه با بیان اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی ناقض اصول انسانی و حقوق بین‌الملل است، از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است برای توقف فوری عملیات نظامی وارد عمل شوند.

در این بیانیه همچنین بر مسئولیت امت اسلامی در دفاع از مظلومان فلسطینی و حمایت از مقاومت مشروع آنان تأکید شده است.

علمای مسلمان از دولت‌های اسلامی خواسته‌اند تا موضعی قاطع و مشترک اتخاذ کنند و فشار سیاسی و حقوقی بر رژیم صهیونیستی را افزایش دهند.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان همچنین خواهان گشایش فوری گذرگاه‌ها و ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه شده و از سکوت برخی کشورها نسبت به تداوم این بحران انتقاد کرد.

**************

پایان پیام/ 345