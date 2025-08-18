افزایش حملات داعش در خاک سوریه/ ۲ یورش همزمان در دیرالزور و حسکه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عناصر گروه تروریستی داعش شامگاه گذشته، دو حمله را علیه نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در حومه دیرالزور و الحسکه انجام دادند.

براساس گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، هسته‌های داعش در استان حسکه با شلیک یک گلوله آر.پی.جی به سمت ایست‌وبازرسی «بجاریه» در جنوب قامشلی حمله کردند که گلوله در اطراف ایست‌وبازرسی فرود آمد و هیچ تلفات جانی در پی نداشت.

در دیرالزور نیز عناصر داعش با استفاده از موتورسیکلت به یک پست نظامی قسد در شهرک ذیبان در شرق دیرالزور یورش بردند و با سلاح‌های سبک و نیمه‌سنگین تیراندازی کردند. این اقدام منجر به درگیری مسلحانه شد اما تلفاتی گزارش نشد.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که فعالیت هسته‌های داعش در شمال و شرق سوریه طی هفته‌های اخیر شدت گرفته است. بر اساس آمار دیده‌بان حقوق بشر سوریه، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون ۱۵۶ عملیات توسط هسته‌های داعش در مناطق تحت کنترل نیروهای قسد در سوریه انجام شده که شامل حملات مسلحانه، بمب‌گذاری و عملیات انفجاری بوده است. در نتیجه این عملیات‌ها ۶۶ نفر کشته شده‌اند که شامل ۴۵ تن از نیروهای قسد و گروه‌های وابسته، ۸ عضو داعش، ۱۲ غیرنظامی و یک نفر از همکاران قسد می‌شوند.

