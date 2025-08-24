پیامبر اکرم(ص) تا آخرین لحظات عمر نگران امت بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسن صالحی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان و رییس شورای نظارت بر حوزههای علمیه کابل به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) گفت که ایشان تا آخرین لحظات عمرش نگرانیهای زیادی نسبت به امت خود داشت.
مراسم گرامیداشت از رحلت پیامبر اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) با حضور علمای شیعه و محبان اهلبیت(ع) در مدرسه علمیه حضرت قائم(ع) در غرب کابل برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام صالحی طی سخنانی، پیامبر اکرم(ص) را اشرف مخلوقات عالم عنوان کرد و گفت: حضرت محمد(ص) اولین شخصیتی است که خداوند او را اشرف و بزرگ مخلوقاتش قرار داده است. این را کسی بیان کرده که از کودکی تا آخرین لحظه عمر پیامبر(ص) در محضرش بوده که او امیرالمومنین علی(ع) است.
عضو شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه تصریح کرد که پیامبر اسلام(ص) برای ابلاغ رسالت و هدایت بشر موانع و محدودیتهای مختلفی داشت: یتیم بودن، فرهنگ جاهلی عرب و سن کم پیامبر(ص) از مهمترین محدودیتها بودند.
او اظهار داشت: با تمام این محدودیتها و مشکلات، پیامبر اکرم(ص) برنامه هدایت مردم را طوری رهبری کرد که مردم چنان مجذوب دین اسلام شدند که نقل شده در صلح «حدیبیه» پیامبر وقتی میخواست وضو بگیرد، قطرهای از آب وضویشان را نگذاشتند که به زمین بریزد.
با این حال، این عضو شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه نگرانیهای پیامبر اسلام(ص) را نیز مطرح کرد و گفت: پیامبر اکرم تا آخرین لحظات عمرش نسبت به امتش نگرانی داشت. نمونهاش همان لحظات آخر عمر ایشان بود که فرمود: مراقب باشید بعد از من گمراهی سراغ شما نیاید.
او تاکید کرد که پیامبر اسلام(ص) نگرانیهای مختلفی نسبت به امت داشتند و همواره این نگرانیها را اعلام میکردند. یکی از نگرانیها این بود که امت پیامبر گرفتار دنیازدگی و مادیگرایی نشوند، مردم کاری نکنند که حسرت بخورند و بعدا پشیمان شوند.
آقای صالحی در ادامه سخنانش افزود: پس دقت کنیم که پیامبر اکرم(ص) حتی نگران است که شما کاری نکنید وقت مردن حسرت بخورید. لذا حسرت و پشیمانی بیش از 27 بار در قرآن کریم با انواع مختلفی یاد شده و گوشزد شده است که مراقب باشید.
..........
پایان پیام/
نظر شما