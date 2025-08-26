کد خبر: 1720560

صبح سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) از سامانه هوشمند «تحلیل و توصیف رویدادهای تاریخی» رونمایی کرد. در این نشست که با حضور حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی رحیمی‌ثابت، مدیر گروه علمی تاریخ، و مهندس علی دانش، مدیر آزمایشگاه هوش‌مصنوعی مرکز، برگزار شد، اعلام شد بخش «رویدادها» در پایگاه جامع تاریخ به نشانی tarikh.inoor.ir حاوی بیش از ۱۸۰ هزار رویداد تاریخی است که با استفاده از فنّاوری‌های هوش‌مصنوعی جمع‌بندی و خلاصه‌سازی شده‌اند.