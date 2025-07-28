به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی انسانی نور، در نشست خبری روز دوشنبه ۶ مردادماه با اشاره به دغدغه دیرینه پژوهشگران درباره بهره‌گیری از هوش مصنوعی در بازیابی و تحلیل متون دینی، از رونمایی رسمی سامانه «گفت‌وگو با احادیث» خبر داد.

وی اظهار کرد: فعالان حوزه علوم اسلامی ـ انسانی سال‌هاست در تلاش‌اند تا از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در عرصه متون دینی، به‌ویژه احادیث، بهره‌مند شوند. این سامانه که امروز معرفی شد، نقطه عطفی در این مسیر است و تحول دیجیتال در منابع اسلامی را وارد مرحله‌ای نوین می‌کند.

رئیس مرکز نور با اشاره به سابقه این مرکز در حوزه هوش مصنوعی گفت: از دهه ۷۰ فعالیت‌هایی نظیر تولید نرم‌افزار «درایه النور»، برگزاری سمینارهای علمی و تأسیس آزمایشگاه تخصصی، نشان از نگاه بلندمدت مرکز به این حوزه دارد.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۵۰ محصول در حوزه علوم انسانی اسلامی بر بستر هوش مصنوعی در سایت مرکز عرضه شده و زیرساخت‌هایی چون دیتای پاک‌سازی‌شده، الگوریتم‌نویسی و پردازش زبانی فراهم شده است که زمینه‌ساز توسعه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی و راه‌اندازی دستیارهای تخصصی شده‌اند.

به گفته بهرامی، سامانه «گفت‌وگو با احادیث» به پژوهشگران این امکان را می‌دهد تا با طرح پرسش، به پاسخ‌هایی دقیق، مستند و تحلیل‌محور دست یابند. این سامانه مبتنی بر بانک جامع احادیث شیعه است که طی ۳۰ سال بیش از ۴۰۰ هزار حدیث مستند از منابع معتبر گردآوری کرده است.

رئیس مرکز نور تأکید کرد: این نخستین دستیار هوشمند بومی در حوزه حدیث‌پژوهی در جهان اسلام است و چالش‌های دیرینه این عرصه را تا حد زیادی برطرف کرده است. دسته‌بندی دقیق احادیث بر اساس موضوع و منبع، امکان جست‌وجو و تحلیل علمی و همچنین تعامل هوشمند با پژوهشگر، از جمله ویژگی‌های ممتاز این سامانه است.

بهرامی در ادامه از برگزاری همایش «علوم اسلامی و انسانی دیجیتال» در مهرماه خبر داد و گفت: در این همایش، به‌صورت تخصصی به مباحث هوش مصنوعی در علوم اسلامی پرداخته خواهد شد. همچنین تا پایان سال، هر ماه یک محصول هوشمند جدید توسط مرکز نور معرفی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه سامانه «گفت‌وگو با احادیث» گام آغازینی برای توسعه دستیارهای هوشمند در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی است، از راه‌اندازی نسخه‌های تخصصی این سامانه در حوزه‌هایی همچون رجال، تاریخ و سایر شاخه‌ها خبر داد.

🔗 دسترسی به سامانه گفت‌وگوی هوشمند با احادیث:

http://chattohadith.inoor.ir

