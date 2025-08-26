بازداشت "پل لاورتی" نویسنده فیلم "اینجانب، دانیل بلیک" به دلیل حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس اسکاتلند «پل لاورتی»، نویسنده فیلمنامه فیلم «اینجانب، دانیل بلیک» به کارگردانی کن لوچ را به دلیل پوشیدن تی‌شرتی با شعار «نسل‌کشی در فلسطین؛ وقت اقدام است» بازداشت کرد. این شعار اشاره‌ای به گروه ممنوعه «فلسطین اکشن» دارد که اخیراً توسط دولت بریتانیا به عنوان سازمانی تروریستی معرفی شده است.

بازداشت لاورتی در جریان تظاهراتی در «ادینبرو» پایتخت اسکاتلند، که علیه حمایت بریتانیا از اسرائیل سازماندهی شده بود، صورت گرفت. حساب رسمی کن لوچ در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) این خبر را تأیید و اعلام کرد که لاورتی در ایستگاه پلیس سنت لئونارد نگهداری می‌شود.

سخنگوی پلیس اسکاتلند در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در پی تجمع اعتراضی مقابل ایستگاه پلیس سنت لئونارد، مردی ۶۸ ساله طبق قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ به دلیل حمایت از یک سازمان ممنوعه بازداشت شد.»

گروه «فلسطین اکشن» ماه گذشته پس از انجام حملاتی به پایگاه‌های نظامی و تأسیسات مرتبط با ارسال تسلیحات به اسرائیل، توسط پارلمان بریتانیا ممنوع اعلام شد. طبق قانون مبارزه با تروریسم، حمایت یا دعوت به حمایت از این گروه می‌تواند تا ۱۴ سال زندان در پی داشته باشد.



گفتنی است «اینجانب، دانیل بلِیک» (انگلیسی: I, Daniel Blake) فیلمی به کارگردانی کن لوچ، نخل طلای جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ را از آنِ خود کرد.

