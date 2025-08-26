به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «آنجلینا جولی» بازیگر و فعال حقوق بشر، در تازهترین واکنش خود نسبت به بحران انسانی در غزه، با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرامش، از «بیتفاوتی جهانی و همدستی آشکار» در استمرار قحطی در این باریکه تحت محاصره اسرائیل انتقاد کرد.
جولی با انتشار ویدیویی از «توماس فلچر» معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه که در آن از وضعیت غزه سخن میگوید، نوشت قحطی در این منطقه «با بیتفاوتی ممکن شده و با همدستی جهانی ادامه پیدا میکند».
این بازیگر برنده اسکار در ادامه افزود: در برابر چشمهای همه ما، قحطیای در حال رخدادن است و هیچکس بیگناه نیست. قحطی در غزه، قحطی جهان است.
او همچنین با طرح این پرسش که «شما در مقابل این واقعیت چه کردهاید؟» افزود: این قحطی، روح ما را میآزارد و باید ما را به واکنش وادارد.
پیام جولی بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای یافت و موجی از تحسین و ستایش از سوی کاربران سراسر جهان ایجاد کرد.
بسیاری از هواداران او، شجاعت این بازیگر در بیان حقیقت در شرایطی که بسیاری سکوت اختیار کردهاند را ستودند. یکی از کاربران نوشت: او همیشه در کنار تاریخ ایستاده و از حقوق بشر دفاع میکند. کاربر دیگری جولی را «بانوی آهنین» توصیف کرد و افزود که او صدایی قهرمانانه برای انسانهای آسیبپذیر در سراسر جهان دارد.
هواداران فلسطین نیز در واکنش به پیام جولی، از او قدردانی کردند و یادآور شدند که حمایتهای جهانی از مردم غزه در چنین شرایطی اهمیت حیاتی دارد. یکی از کاربران نوشت: او همیشه برای فلسطینیها سخن گفته است.
