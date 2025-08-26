تحصیل دختران در استراتژی ۵ ساله طالبان جایگاهی ندارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در نشست خبری زنده امروز (سهشنبه ۴ شهریور) استراتژی ۵ ساله برای توسعه افغانستان توسط حکومت سرپرست را تبیین کرد.
مجاهد تدوین این استراتژی را به دستور رهبر طالبان دانست که بر استفاده از ظرفیتها و منابع داخلی برای دستیابی به اهداف کلان ملی افغانستان تمرکز دارد.
سخنگوی حکومت طالبان این سند را دارای سه رکن اصلی شامل: حکومتداری خوب و روابط بینالمللی، امنیت و نظم عمومی و اقتصاد و توسعه اجتماعی و همچنین ده بخش کلیدی و پانزده برنامه اولویتی دانست.
مجاهد پس از ارائه این استراتژی ۵ ساله به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر جایگاه آموزش و تحصیل دختران در این استراتژی ۵ ساله، گفت که این مسأله در مقابل موضوع اصلی نشست یک مسأله «جزئی» است و از پاسخ دادن به آن امتناع کرد.
وی در ادامه به صورت کلی گفت که تعلیم، بهداشت و سایر بخشها در این استراتژی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی طالبان در آخر این نشست خبری، بار دیگر به یک پرسش خبرنگاران دربارهی آموزش و تحصیل دختران در افغانستان پاسخ نداد.
گفتنی است، طالبان پس از تسلط بر افغانستان در تابستان ۱۴۰۰، تحصیل دختران و زنان بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرد و از پذیرش آنان در دانشگاهها، حتی در رشتههای مخصوص زنان جلوگیری به عمل آورد.
