به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه اعلام کرد که در واکنش به تصمیم استرالیا مبنی بر اخراج سفیر ایران از خاک این کشور، اقدام متقابل دیپلماتیک انجام خواهد داد. تهران ضمن رد اتهامات مطرح‌شده درباره دست داشتن در دو حمله در شهرهای سیدنی و ملبورن، این تصمیم را غیرمنطقی خواند.

«عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، «آنتونی آلبانیزی» نخست‌وزیر استرالیا را سیاستمداری ضعیف توصیف کرد و گفت که اتهامات مطرح‌شده از سوی دولت استرالیا، فاقد منطق هستند.

عراقچی همچنین با بیان این که ایران بهای همبستگی مردم استرالیا با فلسطین را می‌پردازد» و افزود که شایسته بود کانبرا با رژیمی که جنایتکاران جنگی آن را اداره می‌کنند، هم‌راستا نمی‌شد.

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در یک نشست خبری اعلام کرد که اتهامات وارده کاملاً مردود است. هر اقدام نابه‌جا و غیرموجه در سطح دیپلماتیک با پاسخ مشابه روبه‌رو خواهد شد.

بقایی این تصمیم استرالیا را متأثر از تحولات داخلی» آن کشور از جمله اعتراضات اخیر علیه جنگ اسرائیل در غزه دانست و افزود: به نظر می‌رسد این اقدام برای جبران انتقادهای محدود استرالیا از رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

پیش‌تر، نخست‌وزیر استرالیا ایران را متهم کرده بود که در پشت پرده دو آتش‌سوزی عمدی قرار دارد که یکی در یک کافه مخصوص غذاهای کوشر در منطقه بوندای سیدنی در اکتبر ۲۰۲۴ و دیگری در کنیسه «اداس اسرائیل» در ملبورن در دسامبر همان سال بود. هیچ‌یک از این دو حادثه تلفات جانی نداشتند.

در پی این اتهامات، دولت استرالیا، «احمد صادقی» سفیر ایران را عنصر نامطلوب اعلام کرد و به او و سه دیپلمات ایرانی دیگر هفت روز فرصت داد تا خاک استرالیا را ترک کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸