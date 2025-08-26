به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استرالیا روز سه‌شنبه 26 آگوست (4 شهریورماه) در اقدامی خصمانه علیه ایران، در بیانیه‌ای مدعی شد که در پی نقش تهران در دو حمله یهودستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن، سفیر ایران را از این کشور اخراج کرده و فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده است.

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا که همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات این کشور در یک نشست خبری در پارلمان استرالیا حاضر شده بود، همچنین با این بهانه گفت کشورش قصد دارد سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

نخست‌وزیر استرالیا با اعلام اینکه سفارت کشورش در ایران بسته شده است گفت همه دیپلمات‌های استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون در کشوری ثالث هستند.

