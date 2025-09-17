تکذیب خبرسازی وبگاه فرانسوی درباره هدف سفر عراقچی به تونس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در پاریس، خبرسازی یک وبگاه فرانسوی در رابطه با اهداف سفر «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تونس را تکذیب کرد.

این مقام ایرانی همچنین ادعای مذکور را مهمل، ساختگی و بی‌اساس خواند.

اخیرا یک وبگاه ثبت شده در فرانسه مدعی شده بود هدف از سفر عراقچی به تونس، مذاکره برای انتقال رهبران حماس به این کشور به درخواست آمریکا بوده است که این خبرسازی در برخی رسانه‌های رژیم صهیونیستی و یا همسو با این رژیم بازتاب یافته بود.

