وخامت حال زندانی سیاسی بحرینی در پی اعتصاب غذا

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی الحاجی، فعال حقوقی بحرینی اعلام کرد که زندانی سیاسی حسین علی مهنا برای یازدهمین روز پیاپی اعتصاب غذای خود را ادامه میدهد.
وی این اقدام را نشانهای از همبستگی با مردم فلسطین در غزه و مخالفت با سیاست عادیسازی روابط دانست.
به گفته الحاجی، این اعتصاب تأثیر چشمگیری بر وضعیت سلامتی مهنا گذاشته و او اکنون از ضعف عمومی و خستگی شدید رنج میبرد، بهگونهای که چندین بار ناچار به انتقال به درمانگاه زندان شده است.
وی افزود: با وجود وخامت حال جسمانی، حسین مهنا همچنان بر ادامه اعتصاب خود پافشاری دارد و آن را ابزاری مسالمتآمیز برای بیان مواضع سیاسی و انسانیاش میداند.
الحاجی، مقامات مسئول را نسبت به حفظ جان و سلامت این زندانی مسئول دانست و بر ضرورت ارائه فوری خدمات پزشکی و احترام به حق او در اعتراض مسالمتآمیز از طریق اعتصاب غذا تأکید کرد.
وی همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حسین علی مهنا و تمامی زندانیان سیاسی شد که تنها به دلیل دیدگاهها و مواضع مسالمتآمیزشان در زندان بهسر میبرند.
