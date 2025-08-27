دومین کنفرانس بین المللی رهبران دینی با حضور نمایندگانی از ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین کنفرانس بین‌المللی رهبران دینی با موضوع نقش رهبران دینی در حل منازعات در روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ مصادف با ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (۵ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ هـ) در کوالالامپور مالزی آغاز به کار می‌کند. این رویداد بین‌المللی با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته و رهبران دینی، اندیشمندان و مسئولان نهادهای گفت‌وگوی بین‌ادیان از سراسر جهان با دعوت نخست وزیر مالزی و با همکاری سازمان همبستگی جهان اسلام برگزار خواهد شد.

آیت الله علیرضا اعرافی مدیرحوزه های علمیه کشور و آیت الله احمد مبلغی نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی بعنوان نمایندگان کشورمان در این اجلاس حضور دارند.

طی این کنفرانس پنج نشست علمی برگزار می شود که در آن اندیشمندان دینی به ارائه نظرات و تحلیل های خود می پردازند، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران ریاست دو نشست علمی را در این کنفرانس به عهده خواهند داشت.

در این کنفرانس بین المللی نشست های علمی با موضوعات «منازعات دینی؛ واکاوی علل و بررسی راهکارها»، «نقش رهبران دینی در مقابله با منازعات و خشونتها» به ریاست آیت الله احمد مبلغی، «دیپلماسی دینی و حل‌وفصل اختلافات»، «تبادل تجربه‌ها و تجارب موفق در همکاری ادیان »، «فاجعه غزه؛ آینه ناتوانی جامعه جهانی و خدشه‌دار شدن ارزش‌های انسانی» به ریاست آیت الله اعرافی، برگزار خواهد شد.

این نشست ها نه‌تنها فرصتی برای تأکید بر نقش دین در صلح‌سازی است، بلکه می‌تواند راهی تازه برای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و بین‌المللی در مقابله با بحران‌هایی همچون خشونت، افراط‌گرایی و فجایع انسانی همچون غزه بگشاید.

