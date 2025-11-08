اندونزی میزبان نهمین اجلاس جهانی صلح با حضور دبیرکل تقریب مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهمین اجلاس بین‌المللی «صلح» به میزبانی اندونزی، از ۱۸ تا ۲۰ آبان‌ماه سال جاری در جاکارتا، پایتخت این کشور، برگزار خواهد شد. این اجلاس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، و جمعی از علما، اندیشمندان، نخبگان سیاسی و فرهنگی از نقاط مختلف جهان همراه خواهد بود.

در این گردهمایی، نشست‌های تخصصی متعددی برگزار می‌شود که موضوعات زیر را در بر خواهد گرفت:

نشست تخصصی شخصیت‌های زن مسلمان

نقش اسلام میانه‌رو و «تیانگهوا» در همکاری‌های جهانی

جهان‌بینی اسلام میانه‌رو و اهمیت آن برای تمدن جهانی

بررسی راهکارهای اجرایی همکاری جهانی مبتنی بر اسلام میانه‌رو و تیانگهوا

گفت‌وگوی تمدنی و صلح جهانی

این اجلاس به عنوان پلتفرمی یکپارچه برای گفت‌وگوی تمدنی، همکاری منطقه‌ای و ایجاد صلح در جهان ارزیابی می‌شود و فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملی در مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز و توسعه پایدار خواهد بود.

