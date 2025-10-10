مهاجرت ۱۰هزار خانوادۀ مسلمان از فرانسه به دلیل فشارهای مذهبی و تبعیض سیستماتیک

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پژوهشگران فرانسوی در کتابی جدید (فرانسه، آن را دوست داری اما ترکش میکنی) اعلام کردهاند که دستکم ۱۰ هزار خانواده مسلمان، معادل ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر، به دلیل جو اسلامهراسانه و محدودیتهای دینی از فرانسه مهاجرت کردهاند. این مهاجرتها عمدتاً به دلیل تبعیض شغلی، ممنوعیت حجاب در مدارس عمومی از سال ۲۰۰۴، و نگرانی از آینده کودکان از لحاظ دینی صورت گرفته است. همچنین، سیاستهای "ممانعت سیستماتیک" از سال ۲۰۱۸ منجر به بسته شدن بیش از هزار سازمان مسلمانان و توقیف ۵۵ میلیون یورو از اموال آنان شده است.
طبق این گزارش، محدودیتهای شدید دینی در فرانسه، از جمله ممنوعیت آموزش در منزل از سال ۲۰۲۱ و سرکوب فعالیتهای مدنی مسلمانان، زندگی را برای مسلمانان روزبهروز دشوارتر کرده است.
این شرایط باعث شده است که بسیاری از مسلمانان حرفهای و متدین، کشورهایی مانند بریتانیا و امارات متحده عربی را برای زندگی انتخاب کنند. همچنین، افزایش ۷۵ درصدی حوادث اسلامهراسانه در ابتدای سال ۲۰۲۵، این روند مهاجرت را تشدید کرده است.رایان فرشی از سازمان مدافع حقوق CAGE International (مستقر در بریتانیا) تأکید کرده است که این مهاجرت میتواند نشانهای از تغییرات گستردهتر در سیاستهای کشورهای اروپایی نسبت به مسلمانان باشد.
او همچنین معتقد است که علیرغم فشارها، صدای مستقل مسلمانان همچنان در فضای عمومی فرانسه شنیده میشود، اما چالشها، از جمله بازداشتهای پلیس و محدودیتهای شدید، بیسابقه و فزاینده هستند.
این گزارش همچنین هشدار میدهد که شرایط کنونی در فرانسه ممکن است در آینده سایر کشورهای غربی، از جمله بریتانیا، کانادا و ایالات متحده، تکرار شود؛ بنابراین، دنبال کردن اخبار و حمایت از مسلمانان فرانسه نه تنها نشانه همبستگی است، بلکه میتواند درسهایی برای آینده فراهم کند.
