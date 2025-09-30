به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر آفریقای جنوبی در پاریس، ایمانوئل مثیثوا (Emmanuel Methithwa)، صبح روز جاری در محوطه هتل «حیات» (Hôtel Hyatt) در پاریس پیدا شد، پس از آن که از طبقه بیستودوم هتل سقوط کرده بود.
براساس گزارش رسانههای فرانسوی، همان زمان تیمی از نیروهای امنیتی فرانسه برای بررسی محل حادثه به هتل اعزام شدند. گزارشها میگویند جسد مثیثوا در صبح همان روز در نزدیکی هتل پیدا شده بود.
تا کنون جزئیات بیشتری درباره علت سقوط منتشر نشده است. در برخی گزارشها احتمال میرود که سقوط تصادفی باشد، ولی رسانهها همچنین به بررسی امکان ارتکاب عمدی یا دخالت شخص ثالث اشاره کردهاند.
وزارت خارجه آفریقای جنوبی با صدور بیانیهای ضمن تأیید خبر مرگ سفیر خود، اعلام کرده است که پیگیری کامل پرونده را در دستور کار قرار داده و از مقامهای فرانسوی خواسته است در این جریان شفافیت کامل حاکم باشد. همچنین، این وزارتخانه گفته است که تا روشن شدن ابعاد قضیه، خانواده مقتول در جریان روند تحقیقات قرار خواهند گرفت.
سفیر مثیثوا پیش از انتصاب خود به پاریس، دارای سابقه دیپلماتیک در دیگر کشورها و فعالیت در حوزه روابط بینالملل بوده است. رسانهها اکنون در تلاشند تا دریابند که آیا وی در زمان مرگ در فعالیت رسمی یا مأموریتی به سر میبرده یا خیر.
منابع خبری فرانسه گزارش دادهاند که بازپرس ویژهای برای بررسی دقیق صحنه سقوط و جمعآوری مدارک احتمالی تعیین شده است. گفته شده است که فیلمهای دوربینهای مداربسته هتل و سایر ساختمانهای همجوار بررسی میشوند تا هر نوع سرنخی درباره چگونگی وقوع حادثه به دست آید.
در حالی که مقامات محلی اعلام کردهاند تحقیقات مقدماتی آغاز شده است، هنوز هیچ گزاره رسمی درباره زمان اعلام نتایج اعلام نشده است. رسانههای بینالمللی نیز هشدار دادهاند که در چنین مواقعی باید از شتاب در نتیجهگیری خودداری کرد و توصیه کردهاند که تا اعلام نتایج تحقیقات رسمی، از انتشار حدس و گمانهای غیرمستند خودداری شود.
در ادامه، ابنا در صورت دریافت اطلاعات تکمیلی از منابع رسمی، خبر را به روز خواهد کرد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما