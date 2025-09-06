به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام علی مقیمی مسئول قرارگاه فرهنگی رسانه ای علمدار ولایت ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه استان قم در سالن جلسات خبرگزاری رسا با اشاره به تاریخچه قرارگاه فرهنگی رسانه ای علمدار ولایت اظهار کرد: امسال هشتمین سال آغاز فعالیت این قرارگاه است. در سال ۱۳۹۶ شمسی که مقام معظم رهبری در سخنرانی های متعدد خود به توجه به مسائل فرهنگی به ویژه دانش آموزان و نسل نوجوان تاکید کردند، تصمیم گرفتیم که قرارگاه فرهنگی رسانه ای علمدار ولایت را با کسب مجوز ایجاد کنیم. نخستین فعالیت این قرارگاه با توجه به مطرح شدن سند ۲۰۳۰ در آن زمان، تولید دفاتر لوازم التحریر با نمادهای ایرانی اسلامی بود.

وی ادامه داد: دفاتر لوازم التحریر با استفاده از طرح های جذاب و براساس ظر فیت سنجی و شناخت بازار بود. در طول این سال ها برای تولید این دفاتر از طرح های مذهبی و انقلابی و نیز طرح های مربوط به آثار تاریخی شهرستان ابرکوه استفاده کردیم. امسال به مناسبت جنگ ۱۲ روزه تحمیلی برای این کار از طرح شهید سلیمانی و یکی از شهدای دیگر بهره بردیم. با وجود این که قیمت این دفاتر ۱۰ تا ۲۰ درصد گران تر از دفاتر موجود در بازار است اما مورد استقبال مردم قرار گرفت.

مسئول قرارگاه فرهنگی رسانه ای علمدار ولایت، نوجوانان را از مخاطبان اساسی برنامه های این قرارگاه دانست و تصریح کرد: ما در برنامه های خودمان بر امیدآفرینی برای نوجوانان تمرکز داریم، به خصوص که در دوره اخیر شاهد مطرح شدن شبهاتی در خصوص آینده برای این نسل هستیم. نوجوانانی که در زمینه های مختلف استعداد دارند را جهت آموزش و کسب تجربه به بخش های مختلف از جمله رسانه ها، معرفی کردیم.

مقیمی با اشاره به فعالیت های رسانه ای قرارگاه فرهنگی رسانه علمدار ولایت اظهار کرد: از زمانی که رهبر معظم انقلاب بر حضور در عرصه رسانه تاکید کردند، در این عرصه نیز وارد شدیم. از جمله اقدامات قرارگاه در عرصه رسانه تولید ۱۷ قسمت سلسه مستندهای سرو برای تشریح خدمات دولت شهید رئیسی بود که این مستند در شبکه های صدا و سیما پخش شد. همچنین کانال های خبری مختلفی را در شبکه اجتماعی ایتا داریم که در این کانال ها ضمن پاسخ به شبهات، اخبار دقیق را منتقل می کنیم. افزایش اعضای این کانال ها را در آینده دنبال می کنیم.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات قرارگاه فرهنگی رسانه ای علمدار ولایت حضور در عرصه کمک به جبهه مقاومت بود. اعضای این قرارگاه در روزهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان در اردوگاه های آوارگان لبنانی حضور یافتند، آنها به خانواده های شهدای حزب الله لبنان سر زدند و کمک به مردم لبنان را انجام دادند. همچنین این قرارگاه در عرصه نیکوکاری فعال است و مرکز نیکوکاری انصارالحسین را راه اندازی کرده است. قرارگاه فرهنگی رسانه ای علمدار ولایت ضمن فعالیت در عرصه های رسانه، فضای مجازی، جهادی، کمک به فقرا را در اولویت کار خود قرار داده و اقدامات شایان ذکری را در زمینه خریدن جهیزیه به خصوص ایتام و نیز برگزاری سفرهای زیارتی برای خانواده های نیازمند رقم زده است.

مسئول قرارگاه فرهنگی رسانه ای علمدار ولایت خاطرنشان کرد: قرارگاه فرهنگی رسانه ای علمدار ولایت به عنوان یک مجموعه غیردولتی در طول فعالیت هشت ساله خود سعی کرده است که دغدغه های مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشاند.

