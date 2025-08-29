ویدیو | از اشک تا ایستادگی؛ عزاداری ۲۸ صفر در کشمیر با طنین نام مقاومت

کد خبر: 1721548

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از مردم منطقه کشمیر در روز 28 صفر با حضور در خیابان‌ها و برپایی ایستگاه‌های صلواتی، یاد پیامبر اسلام را گرامی داشتند. تصاویر رهبران مقاومت از جمله سید حسن نصرالله در میان عزاداران، نگاه‌ها را به خود جلب می‌کرد و فضای مراسم را به نمادی از همبستگی با امت اسلامی تبدیل نمود. «زینب عسکری» خبرنگار خبرگزاری ابنا در منطقه کشمیر هند، جلوه‌هایی از مراسم بزرگداشت رحلت رسول اکرم(ص) در این منطقه را در گزارشی منعکس کرد.