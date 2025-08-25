به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که فهرست تحریمهای اعمالشده علیه سوریه را از مجموعه قوانین فدرال حذف کرده و این تصمیم از فردا سه شنبه اجرایی خواهد شد.
در بیانیهای که امروز دوشنبه منتشر شد، وزارت خزانهداری آمریکا توضیح داد که دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفاک) اصلاحات لازم را برای حذف تحریمها از قوانین فدرال انجام داده است. این اقدام در راستای اجرای فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۱۲ است که در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ توسط رئیسجمهور آمریکا صادر شده و به لغو تحریمهای سوریه اختصاص دارد.
طبق اعلام رسمی، این اصلاحات قانونی اکنون در دسترس عموم قرار گرفته و از زمان انتشار رسمی در روز سهشنبه، لازمالاجرا خواهد بود.
واکنش حکومت جولانی
حکومت جولانی از این تصمیم استقبال کرده و آن را تحولی مثبت در مسیر درست توصیف کرده است؛ اقدامی که بهگفته مقامات حکومت جولانی، تأثیر مستقیمی بر وضعیت انسانی و اقتصادی مردم سوریه خواهد داشت و میتواند زمینهساز بازگشت شرکتها و بانکهای آمریکایی به سوریه شود. این تحول، به کاهش رنج شهروندان و گشایش افقهای جدید در همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو آمریکا و سوریه، کمک خواهد کرد.
در بیانیه وزارت خارجه حکومت جولانی است که احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه، این تصمیم را نشانهای از تغییر مهم در مواضع آمریکا نسبت به سوریه دانسته است.
الشرع در دیدار با دومین هیئت رسمی کنگره آمریکا در دمشق، که با حضور تام بَرَک فرستاده ویژه آمریکا، برگزار شد، تأکید کرد که سوریه همچنان بر حق حاکمیت خود پایبند است و با قاطعیت از منافع مردم سوریه و امنیت منطقه دفاع خواهد کرد.
وزارت خارجه حکومت جولانی همچنین اعلام کرد که همزمانی این تصمیم با سفر هیئت کنگره به دمشق، نشانهای مهم از آغاز فصل جدیدی در روابط دوجانبه میان دو کشور است؛ روابطی که بر پایه احترام متقابل و گفتوگوی سازنده بنا خواهد شد.
فرمان اجرایی ترامپ
این تحول پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در ماه ژوئن فرمان اجرایی صادر کرد که بهطور کامل تحریمها علیه سوریه را لغو میکند. این تصمیم بخشی از تغییرات گسترده در سیاست آمریکا نسبت به سوریه تلقی میشود.
