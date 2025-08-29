«مأمن»؛ روایت ایستادگی گیلانیان در جنگ ۱۲ روزه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «مأمن» که گوشه‌هایی از ایستادگی و همدلی مردم گیلان در جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کند، عصر روز پنج‌شنبه، 6 شهریور 1404 با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، نویسندگان و فعالان ادبی در رشت رونمایی شد.

این مراسم با حضور حامد عسکری، نویسنده و شاعر نام‌آشنا، جمعی از مسئولان فرهنگی استان، چهره‌های ادبی و فعالان رسانه‌ای همراه بود. در این برنامه علاوه بر معرفی کتاب، سخنرانان بر اهمیت روایت صحیح از مقاومت مردم ایران و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کردند.

کتاب «مأمن» شامل ۸۰ روایت از راویان گیلانی پیرامون نقش‌آفرینی مردم این خطه در روزهای سخت جنگ ۱۲ روزه است؛ اثری که به اهتمام «علی دارا» در دفتر مطالعات رسانه‌ای عصر روایت‌ها وابسته به جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان گیلان گردآوری و منتشر شده است.

این مجموعه کوشیده است در قالب روایت‌هایی کوتاه، بازتابی از حقیقت، امیدآفرینی و وحدت مردمی در شرایط بحرانی را ارائه دهد و بخش‌هایی از مقاومت کمتر شنیده‌شده مردم گیلان را به تصویر بکشد.

در «مأمن» روایت‌هایی از راویان مختلف از جمله ام‌سلمه فرد، فاطمه احمدی، کوثر اشرافی، هما اکبری، نوشین کریمی، طاهره مشایخ، صفورا عطابخش، زهرا رگان، مریم نجفی، رعنا مرادی‌نسب، فاطمه فتحی‌فر، زهرا نجاتی، فاطمه عزیزی، سید امین حسینی، سعید شفیعی، سید حسین احمدپور، علی یعقوبی و مازیار شاهین‌زیرک گردآوری شده است.

بامداد سوم تیرماه این رژیم متجاوز با هدف ترور شهید سید محمدرضا صدیقی‌صابر، دانشمند برجسته کشورمان، چهار ساختمان را در شهرستان آستانه اشرفیه ویران کرد که در پی آن اعضای خانواده وی، بستگان و همسایگان به شهادت رسیدند.

در این حادثه 15 نفر شهید و بیش از 30 نفر مجروح شدند. کتاب «مأمن» تلاش دارد بازتاب مردمی این وقایع و ایستادگی خانواده‌ها و مردم گیلان را به تصویر بکشد.

«هادی رمضانی» نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر رشت و رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز در این مراسم سخنرانی کرد و با اشاره به اهمیت روایت صحیح از دفاع مقدس گفت: اگر امروز دشمن جرأت حمله ندارد به‌خاطر همان هشت سال دفاع جانانه مردم است.

وی با یادآوری خاطرات نوجوانی خود در سال‌های جنگ، تأکید کرد: هزاران شهید این جایگاه و امنیت را برای ما رقم زدند و امروز وظیفه همه مسئولان خدمتگزاری بی‌منت و بدون کوتاهی است.

رمضانی همچنین با انتقاد از برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای که به گفته او همسو با انقلاب اسلامی حرکت نمی‌کنند، بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های انقلاب و امانت‌داری در مسئولیت‌های شهری تأکید کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه همه داشته‌های امروز جامعه مرهون انقلاب اسلامی و خون شهداست، افزود: مسئولان باید بدانند که این جایگاه‌ها امانتی در دست آنان است و کوچک‌ترین کوتاهی در خدمتگزاری به مردم خیانت به خون شهیدان خواهد بود.

کتاب «مأمن» در حقیقت تلاشی است برای ثبت و ماندگار کردن بخشی از حافظه تاریخی گیلانیان در روزهایی که جنگ و خونریزی به خانه‌های آنان رسید؛ روایتی از زنان، مردان و خانواده‌هایی که با ایستادگی، حقیقت مقاومت و وحدت را معنا کردند.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴