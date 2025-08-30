فعالین حقوق بشر افغان: سازمان ملل برای جلوگیری از کوچ اجباری شیعیان افغانستان مداخله کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ۲۸ سازمان و ۱۱۲ فعال حقوق بشر جهان در نامه سرگشاده به نمایندگی سازمان ملل در کابل، نگرانیهایشان را پیرامون کوچ اجباری شیعیان افغانستان توسط طالبان مطرح کردند.
این نهادها و افراد در نامه سرگشاده از روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان مللمتحد در کابل خواستند که برای توقف کوچ اجباری، تضمین امنیت و بازگشت امن خانوادههای شیعه به مناطق بومیشان فورا اقدام کند.
در نامه این نهادها آمده است که خانوادههای شیعه در برخی از مناطق افغانستان از جمله استان بامیان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، از زمینهای اجدادی خود محروم شدهاند و یا مجبور به خرید دوباره آنها از کوچیها شدهاند.
این نامه با اشاره به عدم رسیدگی شفاف دادگاه طالبان در استان بامیان، تاکید کرده که این دادگاه با نادیده گرفتن شواهد و رویههای قانونی، به نفع کوچیها حکم صادر کرده و خانوادههای هزاره را مجبور به تخلیه زمینهایشان کرده است.
در نامه سرگشاده نهادها و فعالان حقوق بشری بهطور مشخص از کوچ اجباری خانوادههای هزاره از منطقه «رشک» استان بامیان نام برده شده که طالبان ۲۵ خانواده را مجبور به کوچ اجباری کرده است.
در نامه آمده است: «از زمان بازگشت طالبان، هزارهها بهطور سیستماتیک مورد تبعیض قرار گرفته و جامعه هزاره از خدمات عمومی، آموزش و پستهای دولتی محروم شدهاند.»
فعالین حقوق بشر در این نامه گفتهاند که طالبان پس از کوچ اجباری، خانوادههای شیعه در استان بامیان را تحت نظارت شدید امنیتی قرار دادهاند.
این نامه در حالی به دفتر هیات معاونت سازمان مللمتحد در کابل ارسال میشود که دادگاه طالبان در استان بامیان ابتدای ماه گذشته ۲۵ خانواده شیعه را از منطقه اصلیشان کوچ داد و خانهها و زمینهایشان را به نفع کوچیها مصادره کرد.
