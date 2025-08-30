  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

وزارت کشور عراق: هیچ انفجاری در نزدیکی فرودگاه بغداد رخ نداده است

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۳
کد خبر: 1722013
وزارت کشور عراق: هیچ انفجاری در نزدیکی فرودگاه بغداد رخ نداده است

وزارت کشور عراق با صدور بیانیه‌ای، اخبار منتشرشده درباره وقوع انفجار هدفمند در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق بامداد امروز یک‌شنبه اعلام کرد که هیچ انفجار هدفمندی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد رخ نداده و وضعیت امنیتی در پایتخت عراق، کاملاً پایدار و آرام است.

این بیانیه در واکنش به گزارش‌هایی منتشر شد که مدعی بودند یک حمله پهپادی، خودروی حامل دو فرد ایرانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار داده است.

در بیانیه وزارت کشور عراق آمده است: وضعیت امنیتی در پایتخت امن و باثبات است و هیچ‌گونه حادثه‌ای از این نوع ثبت نشده است.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد: اخبار منتشرشده کاملاً بی‌اساس هستند و هدفشان تنها ایجاد تشویش و نگرانی در میان شهروندان است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha