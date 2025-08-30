وزارت کشور عراق: هیچ انفجاری در نزدیکی فرودگاه بغداد رخ نداده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عراق بامداد امروز یک‌شنبه اعلام کرد که هیچ انفجار هدفمندی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد رخ نداده و وضعیت امنیتی در پایتخت عراق، کاملاً پایدار و آرام است.

این بیانیه در واکنش به گزارش‌هایی منتشر شد که مدعی بودند یک حمله پهپادی، خودروی حامل دو فرد ایرانی را در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف قرار داده است.

در بیانیه وزارت کشور عراق آمده است: وضعیت امنیتی در پایتخت امن و باثبات است و هیچ‌گونه حادثه‌ای از این نوع ثبت نشده است.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد: اخبار منتشرشده کاملاً بی‌اساس هستند و هدفشان تنها ایجاد تشویش و نگرانی در میان شهروندان است.

