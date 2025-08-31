به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجله نیوزویک آمریکا گزارش داد که ترکیه بهزودی آزمایشهای دریایی نخستین ناو هواپیمابر ساخت داخل خود را آغاز خواهد کرد. طبق گفته یکی از مقامات ارشد دفاعی، این ناو تا پایان دهه جاری وارد خدمت خواهد شد.
به گفته این مجله، در اختیار داشتن ناو هواپیمابر بومی، برای نخستین بار به ترکیه توانایی عملیاتی دریایی دوربرد میبخشد؛ امری که نفوذ آنکارا را در دریای مدیترانه و دریای سیاه افزایش داده و ابزارهای فشار سیاسی و نظامیاش را تقویت میکند.
«رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه از این پروژه بهعنوان بخشی از راهبرد ملی برای دستیابی به خودکفایی دفاعی و توسعه صادرات تسلیحاتی حمایت میکند.
نیوزویک همچنین اشاره کرد که این توانمندیهای رو به رشد میتواند به تقویت عملیات دریایی ناتو کمک کند، اما در عین حال نشاندهنده توانایی ترکیه در پیگیری اهداف استراتژیک مستقل خود نیز هست.
طراحی و ویژگیها
ناو هواپیمابر جدید ترکیه که قرار است در سال ۲۰۲۸ وارد خدمت شود، با ناوهای هواپیمابر سنتی تفاوت دارد و بهعنوان ناو حامل پهپاد با سکوی پرتاب شیبدار طراحی شده است.
شرکتهای هوافضای ترکیه، بهویژه شرکت خصوصی «بایکار» که در صادرات پهپاد پیشرو است، قرار است در ماههای آینده آزمایشهای خود را آغاز کنند.
دریاسالار «رجب اردینچ یتکین» فرمانده کارخانه کشتیسازی نیروی دریایی استانبول در گفتوگو با شبکه CNN ترک تأیید کرد که ساخت این ناو در حال انجام است.
او اعلام کرد که طول این ناو ۲۸۵ متر و وزن آن ۶۰ هزار تن خواهد بود؛ در حالی که ناو فعلی «تیجیجی آناضولو» که برای پهپادها طراحی شده، ۲۳۰ متر طول و ۲۷ هزار تن وزن دارد.
ناو آناضولو و پروژههای موازی
ناو «تیجیجی آناضولو» هماکنون در ناوگان دریایی ترکیه فعال است و پهپادهای «کیزیلالما»، «تیبی ۳»، «آنکا» و «تیبی ۲» قابلیت نشست و برخاست از آن را دارند.
وزارت دفاع ترکیه نخستین بار سال گذشته از پروژه ناو هواپیمابر جدید رونمایی کرد و ساخت آن را از ژانویه آغاز نمود.
نیوزویک همچنین به دیگر پروژههای نظامی پیشرفته ترکیه از جمله زیردریاییهای کلاس «تیاف»، سامانه دفاع هوایی «گنبد فولادی» و جنگنده نسل پنجم «قآن»، اشاره کرده است.
تنش با اسرائیل
این تحولات دفاعی در حالی رخ میدهد که تنشها میان ترکیه و اسرائیل افزایش یافته است. آنکارا در روز جمعه روابط تجاری خود با تلآویو را به دلیل تشدید جنگ در غزه قطع کرد.
نیوزویک به نقل از اردوغان نوشت: آنچه تفاوت میان نشستن بر سر میز یا تبدیل شدن به خوراک روی آن را تعیین میکند، تواناییهای دفاعی و هجومی شماست. با این درک، ما در مسیر ساخت و توسعهای که مدتها پیش آغاز کردهایم، پیشرفت چشمگیری داشتهایم. با وجود همه موانع، در مدت کوتاهی راه زیادی را پیمودهایم و دستاوردهای امروز، روشنترین گواه آن است که مبارزهمان بیثمر نبوده است.
