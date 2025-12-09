ترکیه پروژه ۶.۵ میلیارد دلاری «گنبد فولادی» برای دفاع از آسمان خود آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افزایش ناآرامیها در خاورمیانه و توسعه تهدیدات هوایی مدرن، ترکیه در حال اجرای یکی از بزرگترین پروژههای دفاع هوایی منطقه است که آن را «گنبد فولادی» نامیده است.
مجله نشنال اینترست در گزارشی به قلم «براندون ویکهارت» سردبیر ارشد امور امنیت ملی خود به جزئیات این پروژه اشاره کرده است. ارزش این پروژه ۶.۵ میلیارد دلار برآورد شده و آنکارا الهامبخش خود را از سیستمهای مشابه جهانی مانند گنبد آهنین اسرائیل و گنبد طلایی آمریکا گرفته است.
این پروژه دفاعی با هدف تثبیت برتری نظامی ترکیه در منطقه اجرا میشود. دولت ترکیه قرارداد بزرگی با ائتلافی از شرکتهای دفاعی داخلی مانند ASELSAN، ROKETSAN و HAVELSAN برای ایجاد یک سیستم دفاع هوایی چندلایه امضا کرده است. این سیستم مبتنی بر فناوریهای داخلی، استقلال ترکیه در زمینه تسلیحات را افزایش میدهد و آنکارا را از فشارها و نوسانات بازارهای جهانی محافظت میکند.
ویژگیهای فنی پروژه
طبق گزارش مجله، گنبد فولادی شامل ادغام رادارها، موشکها، مراکز فرماندهی و کنترل و سیستمهای جنگ الکترونیک در یک شبکه واحد است. این سیستم قادر است طیف گستردهای از تهدیدات از پهپادها و موشکهای کوتاهبرد تا موشکهای دوربرد و هواپیماهای پیشرفته، را شناسایی و خنثی کند.
شروع مرحله عملیاتی
عملیات تحویل اولیه سیستمها از اواخر آگوست آغاز شد و ترکیه نخستین محموله شامل رادارهای ALP، چندین باتری دفاع هوایی مانند Hisar و Ciber و تجهیزات جنگ الکترونیک را دریافت کرده است. این تحویلها نشاندهنده ورود پروژه به مرحله عملیاتی پس از سالها برنامهریزی است.
اهداف استراتژیک
به گفته ویکهارت، ترکیه این پروژه را یک ضرورت استراتژیک در مواجهه با بیثباتیهای رو به افزایش خاورمیانه پس از وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ میداند. ارتش ترکیه قصد دارد با ایجاد یک تصویر هوایی مشترک و استفاده از شبکههایی که دادهها را از حسگرها و سیستمهای شناسایی تهدید جمعآوری میکنند، ستون فقرات فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه، اطلاعات و نظارت را تغذیه کند. این شبکهها از هوش مصنوعی برای پشتیبانی از تصمیمگیری و تعیین بهترین روش مقابله با تهدیدات در زمان واقعی بهره میبرند.
چالشها و آینده پروژه
با این حال، مجله نشنال اینترست به چالشهای ترکیه از جمله یکپارچهسازی سیستمها، هزینههای بهروزرسانی مستمر و تهدیدات نوظهور مانند موشکهای فراصوت و حملات پهپادی متعدد اشاره میکند.
با وجود این، آنکارا معتقد است این سرمایهگذاری ضروری است تا نفوذ منطقهای خود را افزایش دهد، فضای هوایی خود را محافظت کند و امکان صادرات سیستمهای دفاعی یکپارچه به بازارهایی را فراهم کند که به دنبال راهحلهای سازگار با ناتو و مستقل از نظارت مستقیم غرب هستند.
