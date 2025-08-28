بعد از چهار سال حاکمیت طالبان مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در حاشیه ماند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چهار سال از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذرد؛ گروهی که حالا کابینه سرپرست خود را پایان داده و خود را حکومت رسمی کشور معرفی میکند. با وجود تغییرات گسترده در روند حکومتداری طالبان، اما هیچگونه اقدام اصلاحی در قبال جامعه شیعه افغانستان عملی نشده است.
شورای علمای شیعه افغانستان چند ماه پس از استقرار طالبان، مکتوبی رسمی از مطالبات جامعه شیعه را ارایه کرد. مهمترین بندهای این مکتوب، رسمیت یافتن فقه جعفری و گنجاندن عقاید شیعیان در مکاتب و دانشگاهها بود؛ خواستههایی که پس از چهار سال همچنان بیپاسخ باقی مانده است.
در این مدت، نه وزارتخانهای به جامعه شیعه سپرده شد و نه طالبان به تعهدات اولیه در قبال مطالبات دینی و مذهبی شیعیان واکنش مثبتی نشان دادند. با این حال، جامعه شیعه افغانستان به امید صلح، امنیت و برادری ملی، همچنان به تعامل و همکاری متعهد مانده است.
شورای علمای شیعه و کمیسیون عالی شیعیان افغانستان ـ دو نهاد اصلی در پیگیری مطالبات ـ بارها تلاش کردند صدای جامعه تشیع را به گوش مقامهای طالبان برسانند. این دو نهاد در نشستهای رسمی و رسانهها خواستار به رسمیت شناختن حقوق مذهبی شیعیان شدند، اما بررسیهای ابنا نشان میدهد که نتیجه ملموسی از این دادخواهیها حاصل نشده است.
آخرین نشست مشترک این دو نهاد اواخر سال ۱۴۰۳ برگزار شد و از آن زمان تاکنون پیگیری جدی صورت نگرفته است.
فعالان شیعه تأکید میکنند که همکاری جامعه تشیع با حکومت طالبان میتواند به نفع کل کشور باشد، اما این همکاری نباید یکجانبه باقی بماند.
به باور آنان، طالبان باید به رسمیت شناختن فقه جعفری، مشارکت سیاسی و فرهنگی شیعیان و شنیدن صدای آنان را در دستور کار خود قرار دهد.
با این وجود، بسیاری از فعالان و مردم عادی شیعه به دلیل محدودیتهای جاری در افغانستان، امکان بیان آزادانه خواستههایشان را از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی ندارند.
همچنین تلاش خبرنگار ابنا برای دریافت آخرین موضع شورای علمای شیعه و کمیسیون عالی شیعیان در این باره بینتیجه ماند، چراکه مسئولان این نهادها حاضر به پاسخگویی نشدند.
این وضعیت نشان میدهد که پس از چهار سال تحولات، مطالبات جامعه شیعه افغانستان همچنان به حاشیه رانده شده و به رسمیت شناخته شدن حقوق آنان در نظام جدید در هالهای از ابهام باقی مانده است.
