به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیرغم ادعاهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انجام توافقاتی که منجر به صلح و پایان جنگ در منطقه شود جهان شاهد بروز جنگ های پی در پی بویژه در منطقه غرب آسیا است. از جنگ و ناامنی در سوریه و اشغال اراضی این کشور گرفته تا شدت یافتن محاصره غزه و افزایش شمار شهدا در این باریکه از سوی دیگر توافقات و مذاکرات آمریکا با روسیه و رایزنی کشورهای غربی با ایران به صلح منجر نشد و زیاده خواهی های ناتو، کشورهای غربی، آمریکا و اسرائیل در منطقه روز افزون است. حملات اخیر رژیم صهیونیستی به یمن نیز نشان داد که هیچ گزینه ای جز مقاومت با محور شرارت آمریکایی- غربی و صهیونیستی نمی تواند از تجاوزات آنها به کشورهای مختلف جلوگیری کند و بازدارندگی لازم را داشته باشد.
در همین راستا «عباس الزیدی» کارشناس عراقی و از اعضای حشدالشعبی یادداشتی را با عنوان «عملیات دورزدن به شیوه آمریکایی - جنگ هایی به نام صلح» را نوشته است:
ایالات متحده آمریکا به نام صلح، جنگ های اخیر خود با جهان را از چند طریق پیش می برد که شاید مهمترین آنها جبهه هایی مانند ناتو، اسرائیل و باندهای تروریستی باشد.
این چانهزنیها تحت عناوینی مانند مذاکره یا ابتکار عمل ادامه دارد و بر هر انسان عاقل و هوشمندی پوشیده نیست که واشنگتن رهبری این جنگها و حمایت از آنها را علیه روسیه و ایران و در کل منطقه خاورمیانه و نسلکشی در غزه و تجاوز مداوم به لبنان و یمن و گسترش ضعف و سستی و تهدید نظام سیاسی در عراق را بر عهده دارد.
به نظر میرسد؛ روند دور زدن روسیه توسط آمریکا تحت عنوان ابتکار عمل برای پایان دادن به جنگ اوکراین به رهبری ترامپ تا حد زیادی موفقیتآمیز بوده است، اما در مورد ایران با مشکل مواجه شده و آن را به تروئیکا و فعال شدن مکانیسم ماشه تبدیل کرده است که خیلی زود به جنگ مستقیم منجر خواهد شد بر اساس دیدگاه ایرانی، ایران هیچ راه خروجی از رویارویی با آمریکا و اسرائیل، .. ، نمیبیند.
اول / روسیه:
۱- ناتو و اتحادیه اروپا زمینه را برای جنگ با روسیه آماده میکنند .
۲- تضعیف اتحادها و معاهدات در اردوگاههای مخالف، مانند؛ بین روسیه و ایران و حتی بین چین و روسیه.
۳- گشودن جبهههای جدید علیه روسیه، مانند گرجستان.
۴- گسترش ناتو و پیوستن اعضای جدید، با تمرکز بر کشورهای نزدیک به مرزهای روسیه.
۵- اِعمال عوارض بر واردکنندگان گاز و نفت روسیه، مشابه عوارض وضع شده بر هند.
۶- سرنگونی رژیمهایی که با روسیه همکاری میکنند، مانند آنچه در ونزوئلا اتفاق میافتد.
۷- یافتن جایگزینی برای مسیرها و کریدورهای تجارت جهانی و ورود به مشارکتهای اقتصادی، مانند مشارکتهای بین ارمنستان و آذربایجان، و همچنین اعمال فشار بر پاکستان.
۸- حمایت، مدیریت و هدایت باندهای تروریستی علیه کشورهای هدف.
دوم / ایران:
مذاکرات هستهای ایران موضوعی است که در را به روی همه احتمالات؛ جنگ ۱۲ روزه، جنگهای قبل و بعد از آن و پیامدهای آن، نه تنها بر ایران، بلکه بر کشورهای محور مقاومت، منطقه و جهان گشود.
- روند دور زدن تحریمها توسط آمریکا با ادامه جنگ علیه ایران ادامه یافت و طبق دادهها، این جنگ و تجاوز علیه ایران خیلی خیلی زود باز خواهد گشت. اما این تلاشها به شرح زیر بود:
۱- اتحادیه اروپا و کشورهای تروئیکا با فعال کردن مکانیسم ماشه، به رویارویی با ایران کشیده میشوند.
۲- گشودن جبهههای جدید علیه ایران که شاید خطرناکترین آنها جبهه آذربایجان باشد.
۳- قطع و از بین بردن شاخههای ایران در لبنان، یمن و عراق پس از کنترل سوریه.
۴- ایجاد خصومت بین ایران و کشورهای همسایه.
۵- حمایت از گروهکهای تروریستی و سازمانهای تجزیهطلب در داخل ایران
۶- فعالسازی بیشتر تحریم ها
خلاصه:
روسیه از تجاوز و جنگهای خود تحت هدایت آمریکا رها نخواهد شد و ما در میانمدت شاهد باز شدن جبههها و عناوین جدیدی غیر از عرصه اوکراین خواهیم بود.
هدف قرار دادن ایران هدفی است که آمریکا و اسرائیل از آن عقبنشینی نخواهند کرد و هر دو طرف (ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر) این جنگ را حیاتی و سرنوشتساز میدانند.
این منطقه همچنان درگیر بحران است و در آستانه آتشفشانی خروشان قرار دارد که آتش آن خاموش نشده و در انتظار انفجار بزرگ است.
اتحادهای ایران، روسیه و چین فاقد اعتماد به نفس هستند، بسیار شکننده و ضعیف هستند و به سطح خطرات و اتحادهایی که آنها را تهدید میکنند، مانند اتحادهای آمریکایی و اروپایی، ارتقا نیافتهاند.
