رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق با ابومحمد جولانی در دمشق دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» امروز پنجشنبه در دمشق میزبان «حمید الشطری» رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق بود. در این دیدار، «حسین السلامه» رئیس سازمان اطلاعات عمومی حکومت جولانی نیز حضور داشت.
طبق بیانیه منتشرشده از سوی ریاستجمهوری سوریه، دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقهای، بهویژه مسائل امنیتی گفتوگو کردند و بر حفظ وحدت و حاکمیت سرزمینی سوریه تأکید نمودند. همچنین، ثبات سوریه بهعنوان عامل کلیدی در امنیت منطقه مورد توجه قرار گرفت.
در بخش اقتصادی، گفتوگوها بر فعالسازی مبادلات تجاری و بازگشایی گذرگاههای زمینی میان دو کشور متمرکز بود.
پیام نخستوزیر عراق و توافقات امنیتی
خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که حمید الشطری حامل پیامی از سوی محمد شیاع السودانی نخستوزیر عراق برای احمد الشرع بوده است.
به نقل از یک منبع بلندپایه، محورهای گفتوگو شامل امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و رسیدگی به وضعیت اتباع عراقی مقیم سوریه بوده و دو طرف بر تقویت همکاریهای امنیتی برای افزایش ثبات منطقه توافق کردهاند.
بازدید از سفارت عراق در دمشق
رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق همچنین از سفارت این کشور در دمشق بازدید کرد و با کاردار عراق دیدار داشت. در این دیدار، مشکلات و چالشهایی که شهروندان عراقی در سوریه با آن مواجهاند بررسی شد و راهکارهایی برای رسیدگی به آنها مطرح گردید.
