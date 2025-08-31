به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ در سالروز ربوده شدن امام موسی صدر، یکی از شخصیتهای برجسته و تأثیرگذار جهان اسلام، رادیو فرهنگ با ویژهبرنامهای با عنوان «سرزمین من» به بررسی ابعاد مختلف زندگی، اندیشهها و آرمانهای این روحانی مجاهد و مصلح بزرگ معاصر و همچنین آخرین وضعیت پرونده ربوده شدن ایشان پرداخت.
در این برنامه حورا صدر، فرزند امام موسی صدر و مدیر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، در سخنانی با یادآوری دوران کودکی خود گفت: ما از کودکی حالتی شبیه ماهی در آب داشتیم که متوجه محیط اطرافش نمیشود. وقتی بیرون میرفتیم میدیدیم رفتار آدمها یکجور است و پدرمان یکجور دیگر؛ او پایبند به اعتقاداتش بود، رفتار و عمل و گفتارش کاملاً منسجم بود. همان چیزی که در بیرون بود، در خلوت هم همان بود. اگر در مورد رفع محرومیت شعاری داد، نخستین کسی بود که کنار محرومین نشست. اگر در برابر اسرائیل مقاومت کرد، خودش اولین نفر بود که کنار آسیبدیدگان حضور یافت. اگر مطالبهای برای جنوب لبنان داشت، باز هم خودش پیشقدم میشد. این انس و پیوند میان اندیشه و عمل او بعدها برای من بهطرز عجیبی مشهود شد، حتی دوستانم میگفتند شما متوجه نیستید پدرتان چهطور با شما و با جامعه ارتباط برقرار میکند، اما وقتی بیرون بروید، این را درمییابید.
وی افزود: طبیعتاً هر روز در هر موضعی که قرار میگیرم، فکر میکنم اگر پدرم در این موقعیت بود چه میکرد. البته حس میکنم نمیتوانم پیشبینی کنم؛ او شخصیتی بود که نگاه آینده و گذشته را با هم درمیآمیخت و تصمیمی جامع میگرفت. اما انکار نمیکنم که این اندیشه روزانه با من زندگی میکند و بخشی از زیست روزانه من است.
حورا صدر در ادامه گفت: امروز ۴۷ سال از ربوده شدن امام موسی صدر میگذرد. در این سالها هر روز اتفاقی افتاده و سکوت نبوده است. در این مناسبتها شاید بشود از اندیشه و نگرش امام موسی صدر سخن گفت، اما امروز وقت آن است که از اصل قضیه ربوده شدن ایشان بگوییم. مخاطبان انتظار دارند درباره فعالیتهایی که برای آزادی ایشان انجام میشود، سخن بگوییم. ما همچنان امیدواریم به آزادی ایشان و به اینکه در سلامت هستند. استدلالهایی داریم و در این سالها تلاشهای زیادی شده تا ما را از پیگیری بازدارند؛ چه با شایعات، چه با اسناد ساختگی، چه با گورهای دستهجمعی که در لیبی کشف میشود و ما و کمیته رسمی را مجبور میکنند بررسی کنیم.
حورا صدر به یکی از این نمونهها اشاره کرد و گفت: در طرابلس اعلام کردند اجسادی یافت شده که احتمالاً پیکرهای ایشان و همراهانشان است. ابتدا پرسیدیم چه سناریویی دارید که چنین ادعایی میکنید، اما دلیل منطقی ارائه نشد. پزشک متخصص عضو کمیته پیگیری و دبیر کمیته اجساد را بررسی کردند و گفتند هیچ شباهتی ندارد. با این حال طرف لیبی اصرار داشت دیانای گرفته شود. نمونهها به آزمایشگاهی در سارایوو فرستاده شد و نتیجه نشان داد اجساد متعلق به منصور، وزیر خارجه لیبی است که به دستور قذافی کشته شده بود. اما باز هم اعلام نتیجه ماهها به تأخیر افتاد و تازه پس از اصرار ما پذیرفتند. این فقط یک نمونه است و بارها چنین اتفاقی افتاده؛ هر بار پروفایل میفرستند و در نهایت مشخص میشود هیچ ارتباطی وجود ندارد.
دختر امام موسی صدر اضافه کرد: تلاش زیادی شده تا ما را از پیگیری بازدارند، اما هیچ سند ملموس و واقعی ارائه نشده است. ما همچنان تحت فشارهای روزانه هستیم، بهویژه در سالهای اخیر و پس از بازداشت هانیبال قذافی. این فشارها نهتنها از سوی دولتهای لیبی ـ که البته اکنون چند دولت داریم ـ بلکه از طرف خانواده قذافی، از جمله سیفالاسلام و عایشه و دیگر وابستگانشان وارد میشود. مرتب نماینده میفرستند، تماس میگیرند، به لبنان یا کشورهای ثالث میآیند و ما را دعوت میکنند. کمیته رسمی هم ناچار است در هر موقعیت حاضر شود تا شاید اطلاعاتی به دست آورد. اما هدف آنان آزادی هانیبال است، در حالی که هدف ما آزادی امام موسی صدر است. هر بار وعده اطلاعات جدید میدهند، اما دست خالی میآیند و دوباره وعده هفته بعد میدهند؛ این هفته میشود شش ماه و یک سال. سالهاست همین روند تکرار میشود و واقعاً همانطور که قاضی پرونده میگوید، با امروز و فردا کردن، موی سر ما را سفید کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: کمیته پیگیری به خوبی کار خود را انجام میدهد و خانواده هم در کنار آن است، اما مگر یک خانواده چقدر توان دارد؟ امام موسی صدر فقط متعلق به خانوادهاش نیست. او در لبنان تنها ۱۹ سال حضور داشت، اما آثار حضورش همچنان پس از ۴۷ سال غیبت زنده است و همه از او سخن میگویند. این کار فقط از عهده خانواده برنمیآید. چرا باید همیشه خانواده پاسخگوی پیگیری نشدن پرونده باشد؟ کاری که از دست ما برمیآمد، همراهی با دستگاه قضایی لبنان و کمیته پیگیری بود. این کمیته نیازمند حمایت است؛ حمایتی در سطح یک کشور قوی و تأثیرگذار منطقه. لبنان اکنون شرایط سختی دارد و همه نگاهها به ایران است که بسیاری معضلات جهانی را توانسته حل کند. اما متأسفانه در این موضوع هنوز آن وظیفه شایسته را انجام نداده است. باید از خودشان پرسید چرا این اتفاق نیفتاده است. مسئله امام موسی صدر بزرگتر از همه ماست و ما نتوانستیم آن اقدام درخور را عملی کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: وقتی میگوییم امام موسی صدر زنده است، این اعتقاد قلبی و واقعی ماست. اما تصور نکنید گفتن چنین حرفی آسان است. کسی که تنها در ۱۹ سال آن همه دستاورد داشت، آیا راحت است که بیش از ۱۷ هزار روز در زندان باشد؟ این برای ما باور دشواری است، اما همچنان امیدوار و پایدار بر این اعتقاد هستیم.
پرونده امام موسی صدر نیازمند بسیج همه امکانات ملی و بینالمللی است
دکتر شریف لکزایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در این برنامه با تأکید بر تمایز امام موسی صدر از دیگر اندیشمندان به دلیل آگاهی ژرف و تجربه زیسته از جهان اسلام و تمدن غرب، ابعاد شخصیتی و فکری ایشان را تشریح کرد.
وی در توضیح ویژگیهای اندیشه تمدنی امام صدر اظهار داشت: برخی ویژگیها همچون دینبنیاد بودن در دیگر متفکران اسلامی نیز وجود داشت؛ اما آنچه امام موسی صدر را متمایز میکرد، عمق آگاهی و تجربه زیسته ایشان از جهان اسلام و تمدن غرب بود. ایشان برخلاف بسیاری از اندیشمندان، تنها نظریهپرداز نبودند، بلکه بر پایه تجربه عملی و زیسته تحلیل میکردند و راهحل ارائه میدادند.
لکزایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع امام موسی صدر در قبال رژیم صهیونیستی گفت: امام موسی صدر لبنان را خواستگاه تمدنی میدانستند و بر این باور بودند که این منطقه، محل زایش تمدن جدید اسلامی در برابر تمدن غرب است.
وی افزود: از نگاه ایشان، اسرائیل منشأ تمام منازعات در منطقه و «شر مطلق» است. دلیل این موضع نیز آن بود که اسرائیل هیچگاه به گفتوگو تن نمیدهد و به هیچ توافقی پایبند نیست. ایشان در آثار خود به نقض بیش از ۴۰۰ مصوبه سازمان ملل توسط اسرائیل اشاره کردهاند. از نظر امام موسی صدر، صلح با اسرائیل معنا ندارد و تنها دو راه در برابر ملتها وجود دارد: تسلیم یا مقاومت.
در این برنامه همچنین به ابعاد اقتصادی اندیشه امام موسی صدر پرداخته شد. برخلاف برخی علمای بزرگ که صرفاً نظریهپرداز اقتصاد اسلامی بودند، امام صدر علاوه بر اندیشه، این دیدگاهها را در لبنان عملیاتی کردند. از جمله اقدامات ایشان میتوان به راهاندازی کارگاه قالیبافی برای دختران شیعه، تأسیس مدرسه پرستاری و پایهگذاری مدرسه صنعتی جبلعامل اشاره کرد که نقش مؤثری در ارتقای جایگاه شیعیان لبنان داشت.
دکتر لکزایی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولتها در قبال پیگیری پرونده ربوده شدن امام موسی صدر گفت: ایشان در کتاب آن شر مطلق تأکید کردهاند که دولتها مسئول تلاش همهجانبه در این زمینه هستند. بر این اساس، هم دولت لبنان به دلیل جایگاه رهبری امام صدر در میان شیعیان لبنان و هم دولت ایران به دلیل تابعیت و خاستگاه علمی و فلسفی ایشان، وظیفه پیگیری این پرونده را دارند.
وی به سه مقطع مهم تاریخی در روند پیگیری پرونده اشاره کرد:
آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و واکنش قاطع امام خمینی(ره) که شرط دیدار با قذافی را حل پرونده امام صدر دانستند.
دوران اصلاحات که هرچند ارتباطاتی برقرار شد، اما نتیجه مطلوب حاصل نگردید.
مقطع پس از جنگ تحمیلی که مسائل جنگ، روند پیگیری پرونده را تحتالشعاع قرار داد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پایان تأکید کرد: دولتها مسئول سرنوشت شهروندان خود در هر نقطه از جهان هستند. پرونده امام موسی صدر نه فقط یک مسئله ملی، بلکه یک پرونده بینالمللی است که نیازمند بسیج همه امکانات و ظرفیتها برای پیگیری و روشن شدن سرنوشت ایشان میباشد.
الویری: امام موسی صدر الگویی از زیست تمدنی ارائه داد
حجتالاسلام والمسلمین محسن الویری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در این برنامه با اشاره به جایگاه اندیشههای تمدنی امام موسی صدر گفت: اصولاً وقتی میگوییم امام موسی صدر یک شخصیت تمدناندیش است، به این معناست که درباره وضعیت کنونی جهان اسلام از منظر تمدنی، تحلیل روشن و مشخصی دارد. همچنین نسبت به تمدن غرب شناخت و موضع مشخص داشته و راهکارهایی در خصوص خروج مسلمانان از وضعیت کنونی و رسیدن به آیندهای تمدنی ارائه میکند. کسی که چنین ویژگیهایی داشته باشد، تمدناندیش است.
وی ادامه داد: امام موسی صدر در مباحثه با بسیاری از اندیشمندان آن دوره که دغدغه تمدن داشتند، فعال بود و به تمامی مولفههای مؤثر در یک حرکت تمدنی توجه داشت. تمدناندیشی ایشان را میتوان در چند ویژگی برشمرد؛ نخست، دینبنیاد بودن که هرچند بسیاری از متفکران اسلامی چنین رویکردی داشتند، اما آنچه امام موسی صدر را متمایز میکرد، آگاهی ژرف و تجربه زیستی ایشان درباره جهان اسلام و تمدن غرب بود. برخلاف بسیاری از اندیشمندان که نگاه صرفاً نظری داشتند، او بر پایه تجربههای زیسته، تحلیل و ارائه راهکار میکرد.
حجت الاسلام والمسلمین الویری افزود: از دیگر ویژگیهای تمدناندیشی امام موسی صدر پایبندی حداکثری به ارزشها در عین تکثرپذیری و انعطاف در برابر دیگران بود. نگاه تمدنی، لاجرم نگاهی تکثرپذیر و وحدتپذیر است. ویژگی دیگر، همراه بودن بینش تمدنی با کنش تمدنی بود؛ یعنی ایشان این نگاه را در مقیاس خرد نیز عملیاتی کردند. بهگونهای که شیعیان جنوب لبنان که در بدو ورود امام موسی صدر در شمار ضعیفترین و محرومترین گروههای اجتماعی لبنان قرار داشتند و نقشی در مدیریت جامعه نداشتند، با تلاشهای ایشان به جایگاهی رسیدند که امروز هیچ معادلهای در سطح منطقه بدون حضور آنان شکل نمیگیرد و بر تمامی معادلات سیاسی و فرهنگی غرب آسیا اثرگذارند.
این استاد دانشگاه با اشاره به بررسیهای خود گفت: مطالعه فعالیتهای امام موسی صدر در فاصله سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۸ نشان میدهد ایشان وارد قلمروهای گوناگون شدند و همه این اقدامات، با همان رویکرد تمدنی صورت گرفته است. مجموعه این گامها الگویی از زیست تمدنی را پیش روی ما قرار میدهد.
حجت الاسلام والمسلمین الویری در پایان خاطرنشان کرد: امام موسی صدر تعدد تمدنها و لزوم همزیستی و گفتوگوی تمدنها را با درکی عمیق در جامعه لبنانی دنبال میکرد. البته ایشان درباره کسانی که منطق گفتوگو نداشتند ــ و اسرائیل را شر مطلق مینامید ــ موضع قاطع داشت. حتی در برابر گروههای داخلی لبنان که با اسرائیل مماشات میکردند، قاطعانه ایستاد؛ اما در غیر این موارد، نگاه ایشان همواره نگاهی باز، منفتح و مبتنی بر تجربه واقعی بود.
سعید ابوطالب: خودباوری و انسجام شیعیان لبنان میراث سیاسی امام موسی صدر است
سعید ابوطالب، فعال هنری، مستندساز و نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی، در این برنامه با تشریح تأثیرگذاری سیاسی امام موسی صدر در جامعه لبنان، بر نقش محوری ایشان در ایجاد خودباوری و انسجام میان شیعیان تأکید کرد. ابوطالب معتقد است که اقدامات امام موسی صدر راه را برای حضور عادلانه شیعیان در ساختار سیاسی لبنان و کسب جایگاه شایسته هموار ساخت.
وی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین دستاورد سیاسی امام صدر در لبنان، ارتباط میان تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی ایشان را برجسته دانست و گفت: تأثیر اجتماعی که امام موسی صدر در لبنان ایجاد کردند، به سمت ایجاد موازنه عادلانه قدرت سوق پیدا میکند. هدف ایشان در دست گرفتن قدرت نبود، بلکه جامعه مظلوم و محروم شیعیان هم بتواند در ساختار سیاسی حضور داشته باشد و به عنوان یک طایفه بزرگ دیده شود.
ابوطالب، تشکیل مجلس اعلای شیعیان در لبنان را اولین حرکت مهم در این راستا دانست و افزود: انسجام دادن به طبقه شیعه که در آن زمان اقلیتی تحت فشار و ظلم بودند، یکی از دستاوردهای مهم امام موسی صدر بود. لبنان در معادلات سیاسی طایفهای دست به دست شده بود و طوایف وابسته به غرب در قدرت سهیم بودند. امام موسی صدر ابتدا به عنوان یک مصلح و اندیشمند، خودباوری را به جامعه محروم شیعیان بخشید و آنها را به این باور رساند که میتوانند بخشی از جامعه سیاسی باشند.
وی همچنین به تأسیس نهادهای سیاسی توسط امام صدر اشاره کرد و گفت: ایشان خیلی زود، نه تنها به عنوان یک شخصیت سیاسی داخلی در لبنان، بلکه به عنوان یک شخصیت بینالمللی فعال شدند. امام موسی صدر با بسیاری از شخصیتهای سیاسی عصر خود مذاکره و مراوده داشت و تأثیرگذار بود.
ابوطالب نقش تلاشهای امام موسی صدر را در دستیابی شیعیان به جایگاه سیاسی مؤثر در لبنان پس از جنگهای داخلی و پیمان طائف برجسته دانست و اظهار کرد: با پیمان طائف، بخشی از قدرت تقسیم شد؛ ریاست مجلس به شیعیان رسید، نخستوزیر از اهل سنت و ریاست جمهوری از مسیحیان شد. این دستاورد حاصل ده سال تلاش و مبارزه امام صدر بود، زیرا در غیر این صورت جایگاهی برای شیعیان در لبنان قائل نبودند.
وی افزود: حتی پس از ربوده شدن امام صدر، این جایگاه سیاسی به مقاومت کمک کرد تا از حمایت سیاسی برخوردار باشد.
ابوطالب همچنین به روند رو به رشد حضور شیعیان در مجلس، دولت و حتی شهرداریها اشاره کرد و یادآور شد: در انتخابات اخیر، شاهد رای دادن مسیحیان به نامزدهای شیعه و همچنین رای دادن اهل سنت به نامزدهای شیعه در برخی محلهها بودیم، که نشاندهنده پذیرش و همگرایی بیشتر در جامعه لبنان است.
پیغامی: امام موسی صدر پایه وحدت ادیان را در فلسفه دین قرار داد
دکتر عادل پیغامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع)، در این برنامه با اشاره به جایگاه والای امام موسی صدر در تقریب ادیان و مذاهب گفت: در طلیعه هفته وحدت، معمولاً از وحدت بین فرق مختلف اسلامی سخن میگوییم، اما امام موسی صدر فراتر از این گام برداشت و به دنبال وحدت ادیان بود. او با برداشت دقیق و متین از متن اسلام و قرآن، استراتژی وحدت ادیان را دنبال میکرد. قرآن میفرماید: «ان الدین عند الله الاسلام»؛ بنابراین، دینی که خود را خاتم میداند نمیتواند مسیحیت و یهودیت را از درون خود نبیند و با آنها اتحاد وسیق برقرار نکند.
وی افزود: امام موسی صدر با اسلامشناسی عمیق، این استراتژی را در پیش گرفت و آنچه او را کمنظیر یا بینظیر کرده این است که پس از قرنها غفلت از مباحث اسلام ناب، در دنیای معاصر دوباره آنها را مطرح کرد و چهره واقعی اسلام را به جهان اسلام و حتی جهان انسانیت نشان داد.
پیغامی با تأکید بر اینکه امام موسی صدر وحدت ادیان را تنها به اشتراک در اعتقاد به خدا محدود نمیکرد، گفت: او پایه وحدت ادیان را در فلسفه دین قرار داد؛ فلسفه دین یعنی چرایی نزول ادیان به زمین و هدف ارسال پیامبران. اگر هدف دین حل مشکلات مردم، کاهش رنجهای انسان و حفظ کرامت انسانی باشد، اینجا دیگر همه ادیان مأموریت و پروژهای مشترک پیدا میکنند. از اینرو امام موسی صدر بر کرامت انسانی بهعنوان پایه این وحدت تأکید داشت.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: تفاوت نگاه امام موسی صدر با سایر دیدگاهها در حوزه تقریب این بود که او مستقیماً به سراغ منافع و مشکلات انسانها میرفت. همین رویکرد باعث شد که در کوتاهترین زمان، تمامی ادیان و فرق موجود در لبنان او را بپذیرند؛ بهگونهای که مسیحیان او را از خود میدانستند و مسلمانان، چه شیعه و چه سنی، او را آینه تمامنمای پیامبر(ص) میدیدند.
پیغامی در پایان اظهار داشت: اگرچه امام موسی صدر در این مسیر دشواریها و رنجهای بسیاری را بر دوش کشید، اما تأثیری که بر جوامع اسلامی و حتی مسیحی گذاشت، در چند سده اخیر بینظیر بوده است.
مدیر رادیو فرهنگ: امام موسی صدر هم پیامآور صلح و هم بنیانگذار مقاومت ضدصهیونیستی بود
دکتر سید مرتضی کاظمی دینان، مدیر شبکه رادیویی فرهنگ، با تأکید بر چندوجهی بودن شخصیت امام موسی صدر گفت: ایشان در حالی که امام صلح، گفتوگو و تعامل با ادیان مختلف به شمار میرفتند، بنیانگذار مقاومت جدی ضد صهیونیستی در منطقه نیز بودند.
وی ابراز امیدواری کرد که مباحث مطرحشده در این برنامه بتواند زوایای کمتر شناختهشده شخصیت امام موسی صدر را برای مخاطبان روشن سازد.
مدیر رادیو فرهنگ در پاسخ به پرسشی درباره نگاه امام موسی صدر به مفهوم مقاومت در پیوستار اندیشههای اجتماعی و سیاسی ایشان، اظهار داشت: امام موسی صدر شخصیتی تکبعدی نبودند؛ ایشان هم در عرصه علمی و مذهبی جایگاه برجستهای داشتند و هم در حوزههای اجتماعی و مبارزاتی فعال بودند. ویژگی کمنظیر امام موسی صدر در آن بود که در عین تلاش برای گفتوگو و تعامل با ادیان و مذاهب مختلف، بنیانگذار مقاومت ضد صهیونیستی نیز بودند.
کاظمی دینان با اشاره به نقش شهید مصطفی چمران در کنار امام موسی صدر و تأسیس جنبش «امل» و حرکت «المحرومین» افزود: نخستین مقاومت جدی ضد صهیونیستی در لبنان، توسط هواداران و شیعیان این جنبش و مدرسه صنعتی جبلعامل شکل گرفت. امام موسی صدر در هیچ بُعدی از ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی غفلت نکردند.
وی ادامه داد: امام موسی صدر در عین توجه به مبارزه نظامی، برای رفاه حال شیعیان لبنان نیز اقدامات بنیادینی انجام دادند؛ از جمله راهاندازی کارگاه قالیبافی برای دختران، تأسیس مدرسه پرستاری و پایهگذاری مدرسه صنعتی جبلعامل برای ایجاد تشخص اجتماعی و سیاسی در جامعه شیعه لبنان.
کاظمی دینان با اشاره به نگاه ضد صهیونیستی امام موسی صدر تصریح کرد: جامعه امروز ایران به شدت نیازمند الگوگیری از نوع رفتار، تصمیمها و اقدامات ایشان است، زیرا اکنون جمهوری اسلامی ایران درگیر نبرد مستقیم با رژیم صهیونیستی است.
وی به نقل قولی مشهور از امام موسی صدر اشاره کرد: «اسرائیل شر مطلق است و با هر کسی که مبارزه کند، حتی ار با شیطان مبارزه کند ما کنار شیطان میایستیم.» وی توضیح داد: مقصود امام موسی صدر این بود که پلیدی و خباثت رژیم صهیونیستی چنان است که مبارزه با آن اولویت و وجوب فوری دارد.
مدیر شبکه رادیو فرهنگ تأکید کرد: از منظر امام موسی صدر هیچگونه تردیدی در مشروعیت مبارزه مردم فلسطین با رژیم صهیونیستی وجود ندارد؛ این مبارزه نه تنها اسلامی، بلکه انسانی است و همه بشریت باید از آن حمایت کنند. امام موسی صدر رژیم صهیونیستی را خطری برای مسلمانان، مسیحیان و کل بشریت میدانست.
وی افزود: امام موسی صدر معتقد بود نیازی به تأکید بر غیرقانونی بودن اسرائیل نیست؛ چرا که صدور قطعنامه شورای امنیت خود اذعان جامعه جهانی به مشروعیت مبارزه مردم فلسطین است و قوانین بینالمللی نیز باید در حمایت از آنان به کار گرفته شود.
کاظمی دینان در پایان به پرسشی تاریخی اشاره کرد و گفت: امام موسی صدر در روزهایی که مسیحیان لبنان حضور پررنگی داشتند، مطرح کرد: «اگر مسیح اکنون در میان ما بود چه میفرمود؟ آیا جز این میگفت که این خانه پدر من، جایگاه عبادت است، اما شما آن را به لانهای برای توطئه و دسیسه و پایگاهی برای استعمار و فساد تبدیل کردهاید؟»
به گفته او، این بیان نشان میدهد که علت مبارزه پیامبران با صهیونیسم، نه صرفاً با یهود، ریشه در فساد و ماهیت ضدانسانی و ضددینی آن دارد
