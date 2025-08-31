نیروی حزب الله بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بیانیه روز یکشنبه مقاومت اسلامی لبنان آمده است: رزمنده مجاهد «ابراهیم علی توبی» بر اثر تجاوز رژیم صهیونیستی به جاده نبطیه در جنوب لبنان به شهادت رسید.

پیش از این، شبکه المنار گزارش داده بود رژیم صهیونیستی یک دستگاه موتور سیکلت را در منطقه «النبطیه» واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

رسانه های لبنانی صبح ارموز گزارش دادند که رژیم صهیونیستی در حملات هوایی امروز خود ضمن نقض آتش‌بس مناطقی چون کفررمان، ارتفاعات الطاهر در النبطیه در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی خود قرارداد.

رسانه‌ها از حمله هوایی ارتش صهیونیستی به ارتفاعات «الطاهر» و «الدبشه» در اطراف شهر «النبطیه» و «کفرتبنیت» در جنوب لبنان خبر دادند.

ارتش لبنان نیز پنجشنبه شب، از شهادت دو نفر از نیروهایش بر اثر سقوط یک فروند پهپاد انفجاری رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور خبر داده بود.

