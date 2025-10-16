حمله پهپادی اسرائیل به شرق و جنوب لبنان + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در ادامه نقض مکرر آتش‌بس با لبنان، شامگاه پنجشنبه اطراف منطقه «شمسطار» استان البقاع واقع در شرق این کشور را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.

ارتش رژیم اشغالگر در بیانیه‌ای مدعی شد: ما امروز به زیرساخت‌های زیر زمینی نظامی حزب‌الله در البقاع و جنوب لبنان، حمله کردیم.

همزمان رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «الشرقیه» در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد که چهارمین تجاوز و نقض آتش بس لبنان در روز پنجشنبه محسوب می‌شود.

اشغالگران شامگاه پنجشنبه، منطقه «الدبشه» در نزدیکی کفررمان واقع در جنوب لبنان را نیز هدف حمله هوایی قرار داده‌اند.

عصر امروز هم رژیم صهیونیستی در تداوم نقض آتش‌بس در لبنان، منطقه «بنعفول» استان صَیْدا را هدف حمله هوایی خود قرار داده بود.

