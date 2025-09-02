به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک افسر بلندپایه در بخش اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به «آمان» که فرماندهی واحد ۹۹۰۰ را بر عهده دارد، کتابی به زبان عبری با عنوان «نصرالله، اسطوره‌ای که نمرده است» را منتشر کرد. این کتاب به زندگی و ترور سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان می‌پردازد.

این اثر که حدود ۵۰۰ صفحه دارد، نخستین کتاب عبری‌زبان درباره شخصیت نصرالله محسوب می‌شود و نگاهی اطلاعاتی ـ راهبردی به مسیر فعالیت‌های او، نقش وی در ساختار حزب‌الله و تقویت محور تهران ـ دمشق ـ بیروت ارائه می‌دهد.

نویسنده که همچنان در موقعیت عملیاتی حساس در ارتش اسرائیل مشغول به خدمت است، این کتاب را با تأیید کامل فرماندهان خود و بدون کسب سود مالی منتشر کرده است.

تا لحظه انتشار این خبر، سخنگوی ارتش اسرائیل هیچ واکنشی نسبت به محتوای کتاب یا انتشار آن نشان نداده است.

واحد ۹۹۰۰ که نویسنده فرماندهی آن را بر عهده دارد، شاخه تخصصی اطلاعات جغرافیایی در ساختار «آمان» است و وظایفی چون تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، ترسیم نقشه‌های دقیق و رصد فعالیت‌های مرتبط با ماهواره‌ها و هواپیماها را بر عهده دارد.

از زمان ترور سید حسن نصرالله، شخصیت او به موضوعی محوری در مطالعات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شده است؛ چرا که نقش کلیدی در شکل‌گیری هویت حزب‌الله و تثبیت جایگاه آن در معادلات منطقه‌ای داشته است.

انتشار رسمی این کتاب از درون نهاد نظامی اسرائیل، نشان‌دهنده میزان توجه مداوم به تأثیر و نمادگرایی سید حسن نصرالله پس از شهادتش است؛ امری که بخشی از «جنگ شناختی» میان اسرائیل و محور مقاومت تلقی می‌شود.

