حمله پهپادی اسرائیلی به جنوب لبنان، ۵ شهید بر جای گذاشت

۳۰ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۵
وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای از شهادت پنج نفر در حمله پهپادی امروز رژیم اشغالگر به منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی عصر امروز ـ یکشنبه ـ یک دستگاه موتور سیکلت و یک خودرو را در منطقه بنت جبیل واقع در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد که به شهادت چند نفر منجر شد.

به گزارش المنار، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد در این حمله پهپادی، پنج نفر از جمله سه کودک به شهادت رسیدند.

پهپاد اسرائیلی دیروز عصر هم یک خودروی در حال حرکت را در جاده النبطیه‌ ـ مرجعیون‌ واقع در منطقه الخردلی در جنوب لبنان هدف قرار داده بود.

