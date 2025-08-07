به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های اسرائیلی چندین بار اطراف شهرک‌های دیر سریان و زوطَر و مسیر رود لیتانی در جنوب لبنان را بمباران کردند. این حملات منجر به خسارات مادی به برخی منازل شد و آتش‌سوزی‌هایی در مناطق هدف‌ قرارگرفته به وقوع پیوست.

این حملات یک پارکینگ ماشین‌آلات سنگین و بولدوزرها را در نزدیکی خانه‌های مسکونی در شهرک دیر سریان واقع در شهرستان مرجعیون در استان نبطیه در جنوب لبنان، هدف قرار دادند که منجر به زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان شد.

همچنین، نیروی هوایی اسرائیل چندین حمله دیگر به حومه شمالی شهرک دیر سریان و مناطق نزدیک رود لیتانی انجام داد. بنا بر این گزارش، تیم‌های امداد و آتش‌نشانی به دلیل ادامه حملات پهپادی اسرائیل، نتوانستند به محل حادثه در شهرک دیر سریان برسند.

در حومه شهرستان نبطیه نیز، جنگنده‌های اسرائیلی مناطق بین شهرک‌های زوطر، یحمر شقیف و عدشیت القصیر را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که ارتش این رژیم در حال حمله به زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان است، بدون آن‌که جزئیات بیشتری ارائه دهد.

پیش‌تر در روز چهارشنبه، یک نفر در حمله هوایی اسرائیل به شهرک تولین در شهرستان مرجعیون به شهادت رسید و فرد دیگری زخمی شد.

یادآوری می‌شود که رژیم صهیونیستی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ حملات به لبنان را آغاز کرد که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمام‌عیار تبدیل شد. این جنگ تاکنون بیش از ۴ هزار شهید و نزدیک به ۱۷ هزار زخمی بر جای گذاشته است.

بر اساس توافقی که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرا شد، آتش‌بس بین حزب‌الله و اسرائیل آغاز شده، اما این رژیم تاکنون بیش از ۳ هزار بار آن را نقض کرده که منجر به ۲۶۹ شهید و ۵۶۸ زخمی دیگر شده است. با وجود آتش‌بس، ارتش اسرائیل تنها به‌صورت جزئی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کرده و همچنان ۵ تپه استراتژیک لبنانی را که در جنگ اخیر اشغال کرده، در اختیار دارد.

