موزه دفاع مقدس، سنگر فرهنگی انتقال حماسه به آیندگان است

«هادی حقشناس» عصر امروز یکشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۴ در آیین افتتاح نمایشگاه فرهنگی و هنری «روایت پرچمداران» با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی، شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: در اولین کنگره سردار شهید سلیمانی حضور داشتند و حتما در دومین کنگره حضور سردار بهویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، احساس میشود.
استاندار گیلان با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی، افزود: موزه دفاع مقدس، سنگر فرهنگی انتقال حماسه به نسل آینده است.
وی تصریح کرد: این مکان به همت سپاه قدس گیلان و همه دستگاههای اجرایی در حال تبدیل شدن به موزه دائمی است و روایتگر همیشگی ۸ سال دفاع مقدس و همچنین جنگ صهیونیستی ۱۲ روزه خواهد بود.
حقشناس گفت: نسل حاضر و نسل آینده باید بدانند در طی ۴۶ الی ۴۷ سال گذشته، به چه قیمتی حتی یک وجب از خاک کشور را از دست ندادیم.
استاندار گیلان با تأکید بر نقش برجسته استان گیلان در دفاع مقدس اظهار کرد: هزاران شهید تقدیم شد که سهم گیلان حدود ۸۰۰۰ شهید است که این رقم نسبت به جمعیت استان و نسبت به جمعیت کل کشور، نشاندهنده نقشی فراتر از انتظار در دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: این محل که در طی چند ماه به همت سپاه قدس و دیگر دستگاهها ایجاد شده، بهعنوان اثری ماندگار برای نسلهای آینده باقی خواهد ماند تا بدانند شهدای گرانقدر از همه اقشار چه زحماتی کشیدند تا در کنار مردم ایران، خاک ایران حفظ شود.
رونمایی از فیلم فاخر «گیله مرد» روایت رزمندگان گیلانی
در ادامه این آیین افتتاح، سردار «حمید دامغانی» اظهار کرد: با مجاهدتهای همه مردم، بسیجیان، مسئولان و خانوادههای معظم شهدا در سراسر استان، طی ۲ تا ۳ سال گذشته مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری برگزار شد که قله آن، جلوههای عاشقی بود
فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: برنامهای که با استقبال چند ده هزار نفری مردم مواجه شد که جا دارد از همه هنرمندانی که در تولیدات سمعی، بصری و مکتوب نقش ویژهای ایفا کردند، صمیمانه تقدیر کنم.
وی تصریح کرد: یک فیلم سینمایی فاخر با محوریت روایت رزمندگان گیلانی و با عنوان «گیلهمرد» با تمهیدات لازم رونمایی خواهد شد؛ اثری که به اذعان متخصصان، یکی از ماندگارترین آثار در حوزه دفاع مقدس خواهد بود.
سردار دامغانی با تاکید به روایتگری حماسه رزمندگان گیلانی در تاریخ ایران گفت: برنامه جلوههای عاشقی از فردا شب در محل کنگره آماده برگزاری اجلاسیه اصلی است و از همه مردم عزیز دعوت میکنیم در این مراسم باشکوه حضور یابند.
