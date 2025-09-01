یمن: یک نفتکش اسرائیلی را هدف قرار دادیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن نفتکش اسرائیلی «اسکارلت رِی» در آب‌های شمال دریای سرخ خبر داد.

نیروهای مسلح یمن اضافه کرد که «این عملیات دریایی با یک فروند موشک بالستیک انجام شد و به فضل الهی، به طور مستقیم به این کشتی صهیونیستی اصابت کرد.»

در این بیانیه آمده است: ما از طریق ممانعت از تردد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌هایی که به سوی بنادر فلسطین اشغالی در حرکت هستند، همچنان به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهیم داد. ما همچنان به بمباران اهداف اسرائیلی در فلسطین اشغالی ادامه می‌دهیم.

در بخش دیگری از این بیانیه می‌خوانیم: عملیات‌های ما تا زمان توقف تجاوز و رفع کامل محاصره مردم فلسطین در نوار غزه، متوقف نخواهد شد.

