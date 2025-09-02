بازداشت شهردار الخلیل از سوی نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اشغالگر صهیونیست صبح امروز سه‌شنبه در جریان یورش‌های گسترده به چندین منطقه از کرانه باختری، شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند.

در شهر یطا واقع در جنوب استان الخلیل، نیروهای اسرائیلی، شهردار شهر الخلیل را به همراه یک جوان دیگر از این منطقه بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگر با یورش به منزل شهردار در شهر الخلیل، پس از شکستن درها و تخریب وسایل داخل خانه، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

همچنین در شهر یطا، یک شهروند فلسطینی پس از بازرسی و تخریب منزلش توسط نیروهای صهیونی، بازداشت شد.

در ادامه این عملیات، نیروهای اشغالگر به شهرهای حلحول و إذنا در غرب الخلیل نیز یورش بردند و ده‌ها شهروند را پس از بازرسی منازل‌شان، تحت بازجویی میدانی قرار دادند.

همزمان، ارتش اسرائیل تدابیر امنیتی خود را در استان الخلیل تشدید کرده و با ایجاد ایست‌های بازرسی متعدد در ورودی‌های شهرها، روستاها و اردوگاه‌ها، و همچنین مسدود کردن شماری از راه‌های اصلی و فرعی، بلوک‌های سیمانی و خاکریزها، محدودیت‌های گسترده‌ای اعمال کرده است.

