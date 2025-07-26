  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

تظاهرات پناه‌جویان افغانستان در آلمان علیه پذیرش دیپلمات‌های طالبان توسط آلمان

۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۸
کد خبر: 1711683
تظاهرات پناه‌جویان افغانستان در آلمان علیه پذیرش دیپلمات‌های طالبان توسط آلمان

ده‌ها پناه‌جوی افغانستانی در برلین با اعتراض به واگذاری سفارت افغانستان به طالبان، دولت آلمان را به «معامله با طالبان» و خیانت متهم کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شماری از پناه‌جویان افغانستانی روز شنبه، ۴ مرداد، در مقابل وزارت خارجه آلمان در برلین تجمع و علیه پذیرش دو دیپلمات طالبان توسط این کشور اعتراض کردند.

این پناه‌جویان با بیان اینکه دولت آلمان در حال معامله با طالبان است، واکنش خود را نسبت به این اقدام «خیانت» خواندند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برخی نیروهای امنیتی، فعالان مدنی و افراد در معرض خطر به آلمان منتقل شده‌اند، اما دولت آلمان اخیراً ۸۱ پناه‌جوی متهم به جرم را به افغانستان بازگردانده است.

این تظاهرات نشان‌دهنده نارضایتی بخشی از جامعه مهاجر افغان نسبت به سیاست‌های جدید دولت آلمان در قبال طالبان و مهاجرین است.

...

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha