به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شماری از پناه‌جویان افغانستانی روز شنبه، ۴ مرداد، در مقابل وزارت خارجه آلمان در برلین تجمع و علیه پذیرش دو دیپلمات طالبان توسط این کشور اعتراض کردند.

این پناه‌جویان با بیان اینکه دولت آلمان در حال معامله با طالبان است، واکنش خود را نسبت به این اقدام «خیانت» خواندند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برخی نیروهای امنیتی، فعالان مدنی و افراد در معرض خطر به آلمان منتقل شده‌اند، اما دولت آلمان اخیراً ۸۱ پناه‌جوی متهم به جرم را به افغانستان بازگردانده است.

این تظاهرات نشان‌دهنده نارضایتی بخشی از جامعه مهاجر افغان نسبت به سیاست‌های جدید دولت آلمان در قبال طالبان و مهاجرین است.

...

پایان پیام/