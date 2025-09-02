به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری تشریح فعالیت‌های ستاد مردمی بزرگداشت یکهزار و پانصدمین سال میلاد باسعادت پیامبر خاتم(ص) پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور اصحاب رسانه استان قم در سالن جلسات خبرگزاری ابنا در شهر قم، برگزار شد.

حجت الاسلام «اصغر آیتی» مدیر بنیاد رسول رحمت(ص) در این نشست با اشاره به جایگاه والای رسول اکرم(ص) اظهار کرد: خداوند در هر جایی از قرآن کریم که نام خودش را آورد، نام رسول اکرم(ص) را نیز ذکر کرد. اگر خدا در قرآن می گوید که از من اطاعت کنید در ادامه ذکر می کند که از رسول اکرم(ص) هم اطاعت کنید. این مورد در مسائل سلبی نیز صادق است و اگر خداوند در قرآن کریم می گوید که به من شرک نورزید، نام رسول اکرم(ص) را نیز می آورد.

وی ادامه داد: کلمه اسوه در چند جای قرآن کریم، آمده است، یک مورد مربوط به حضرت ابراهیم بوده و موارد دیگر نیز اشاره به رسول اکرم(ص) داشته است. در روایات اهل بیت(ع) داریم که خداوند، خلقی را بهتر از پیامبر(ص) نیافریده است و رسول اکرم(ص) برترین خلق از اولین و آخرین بوده است. پیامبران اولوالعزم آرزو داشتند که از امت پیامبر اعظم(ص) باشند. لذا کار برای رسول اکرم(ص) بهترین کار است. حضرت امیرالمومنین(ع)، بالاترین مصیبت را مصیبت از دست دادن پیامبر اعظم(ص) می دانست.

آیتی با بیان این که باید به خوبی شخصیت رسول اکرم(ص) را برای داخل و خارج بیان کرد، افزود: بنیاد رسول رحمت(ص) در این راستا از چهار سال پیش راه اندازی شد، این بنیاد کارهای مختلفی از جمله در بخش آموزش، انجام می دهد. از جمله دوره های آموزشی کوتاه مدت فراوانی در بنیاد برای مخاطبانی از جمله طلاب و معلمان، طراحی و اجرا شد. همچنین ما هر سال در بنیاد همایشی را با عنوان «رسول رحمت؛ الگوی جهانی» برگزار می کردیم. امسال به مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت رسول اکرم(ص)، همایش های مختلفی داخلی و خارجی را برگزار خواهیم کرد. همچنین در زمینه تولید محتوا در خصوص شخصیت و سیره رسول اکرم(ص) نیز ۱۰ کتاب تا پایان سال به چاپ می رسانیم. همچنین سایت رسول رحمت را داریم و در تمام سکوها و بسترها، کانال داریم.

مدیر بنیاد رسول رحمت(ص) افزود: از حدود پنج ماه پیش پیگیر بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد ولادت رسول اکرم(ص) بودیم تا این که خبر به وزارت امور خارجه رسید و پیشنهادی برای این کار از سوی ایران نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی مطرح شد و در این نشست این مصوبه تصویب شد که سال ۱۴۴۷ هجری قمری، سال پیامبر رحمت(ص) باشد و تمام کشورهای اسلامی، کارهایی را در این زمینه انجام بدهند. ما هم تصمیم داریم برنامه هایمان را از ربیع الاول امسال تا ربیع الاول سال آینده، اجرا کنیم و سال دیگر، گزارشی را در این زمینه ارائه بدهیم.

آیتی با اشاره به برنامه های بزرگداشت هزار و پانصدمین سال میلاد رسول اکرم(ص) اظهار کرد: کارگروهی در این زمینه در سطح دولت، ایجاد شده است و وزارت خانه ها و سازمان های مختلف دولتی در این کارگروه، عضویت دارند. با توجه به این که خروجی کارهایی که مردم وسط میدان بیایند، بیشتر می شود، یک ستاد مردمی را برای بزرگداشت یکهزار و پانصدمین سال میلاد رسول اکرم(ص) ایجاد کردیم که حدود ۴۰ مجموعه مختلف در این ستاد عضویت دارند و هر کدام از این مجموعه ها، برنامه هایی را در این زمینه اجرا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: طرح هزار و پانصد موکب و جشن خیابانی را برای یکزهرا و پانصدمین سال ولادت رسول اکرم(ص) دنبال می کنیم، این عدد، حداقلی است و هزاران موکب در این زمینه، داوطلب شدند. همچنین اجرای ۱۵۰۰ جشن تولد خانوادگی و نیز جشنواره ۱۵۰۰ تولید رسانه ای چند زبانه نیز در دستور کار است. همچنین برگزاری همایش های مختلفی در عرصه های داخلی و خارجی نیز پیش بینی شده است. طرح خاتم تا خاتم را نیز دنبال کردیم که شامل برگزاری ویژه برنامه ها از سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) تا ولادت رسول اکرم(ص) است. هماهنگی هایی را با صدا و سیما برای برگزاری برنامه های مختلف به مناسبت یکهزار و پانصدمین سال میلاد رسول اکرم(ص) داشتیم تا بیشترین تولیدات را در این زمینه در خصوص پیامبر اعظم(ص) شاهد باشیم و نام رسول اکرم(ص) در جامعه ما بالا بیاید.

