به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی، روز گذشته اعلامیه‌هایی تحریک‌آمیز در شهر رب ثلاثین پخش کرد؛ جایی که روز قبل از آن، یک بولدوزر هدف حمله قرار گرفته بود.

در این اعلامیه‌ها، حزب‌الله به بازسازی زیرساخت‌های نظامی زیرزمینی تحت پوشش عملیات حفاری و ساخت‌وساز متهم شده است و در متن اعلامیه‌ها، از شهروندان خواسته شده از همکاری با این فعالیت‌ها خودداری کنند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شامگاه گذشته دو دستگاه ماشین مهندسی را که در حال ترمیم زیرساخت‌های وابسته به حزب‌الله در مناطق یارون و رب ثلاثین بودند، هدف قرار داده است.

ارتش اسرائیل ادعا می‌کند این اقدامات نقض توافقات موجود میان لبنان و اسرائیل است و در بیانیه‌ای تأکید کرده است: ارتش اسرائیل به تلاش‌های خود برای حذف هرگونه تهدید علیه دولت اسرائیل ادامه خواهد داد.

