به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، شهرداریهای جنوب لبنان، بهویژه در روستاهای مرزی، اقدام به ترمیم جزئی مدارس آسیبدیده کردهاند تا کلاسها را بازگشایی کرده و زیرساختهای آموزشی را در مناطقی که بهطور کامل تخریب شدهاند، احیا کنند. این تلاشها در فضایی صورت میگیرد که نشاندهنده نیاز شدید به بازگرداندن زندگی به تمامی ابعاد آن در این مناطق است.
بر اساس گزارشی که بانک جهانی با همکاری شورای ملی تحقیقات علمی لبنان تهیه کرده، حملات اخیر رژیم صهیونیستی حدود ۱۵۱ میلیون دلار خسارت به بخش آموزش لبنان وارد کرده است. این خسارتها شامل تخریب کامل ۵۹ مدرسه و آسیب جزئی به ۲۹۹ مدرسه دیگر است که نیاز فوری به بازسازی دارند.
بازگشت آموزش در خط مقدم
پس از دو سال وقفه بهدلیل جنگ، تخریب و آوارگی، شهرداریهای روستاهای مرزی جنوب لبنان تلاش گستردهای را برای راهاندازی مجدد مدارس و تأمین نیازهای اولیه آغاز کردهاند تا دانشآموزان بتوانند پس از این وقفه اجباری، دوباره به آموزش بازگردند.
بلیدا
یکی از کارکنان شهرداری شهرک بلیدا به روزنامه «الأخبار» لبنان گفت که مدرسه رسمی «امام صدر» بهطور کامل تخریب شده و اکنون عملیات بازسازی یک ساختمان قدیمی مدرسه با حمایت مالی نهادهای خیریه در حال انجام است. تاکنون حدود ۹۵ دانشآموز ثبتنام کردهاند و مقدمات بازسازی پیش از آغاز سال تحصیلی در حال پیگیری است.
عیترون
در شهرک عیترون، مدرسه رسمی «شهید سعید مواسی» تحت بازسازی قرار گرفته و میزبان دورههای تابستانی برای دانشآموزان شده است. همچنین شورای جنوب لبنان، مسئولیت بازسازی دبیرستان رسمی شهرک عیترون را بر عهده گرفته است.
در بخش مدارس خصوصی، وضعیت «مدرسه جعفریه» هنوز نامشخص است، اما «مدرسه الحنان» که بین شهرک عیترون و شهر بنت جبیل قرار دارد، ثبتنام دانشآموزان را آغاز کرده است.
حولا
در شهرک حولا، وضعیت آموزشی با چالشهای جدی مواجه است. دو مدرسه خصوصی آسیبهای جزئی دیدهاند اما هنوز تعمیرات آغاز نشده و خانوادهها مجبور شدهاند فرزندان خود را موقتاً به شهرک شقرا منتقل کنند.
در بخش آموزش دولتی، ساختمان اصلی مدرسه رسمی شهرک حولا در حمله هوایی تخریب شده و غیرقابل استفاده است. ساختمان قدیمی مدرسه شهرک حولا که در سال ۱۹۶۹ ساخته شده بود نیز دچار آتشسوزی شده و بازسازی آن بیش از ۵۰ هزار دلار هزینه دارد که هنوز تأمین نشده است.
برای جلوگیری از ترک تحصیل، شهرداری شهرک حولا نامهای به وزارت آموزش لبنان ارسال کرده تا مرکز خدمات اجتماعی شهرک حولا بهعنوان محل موقت مدرسه رسمی این شهرک در سال جدید تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد، پس از آنکه پیشنهاد انتقال مدرسه به شهرک برعشیت رد شد.
در گذشته، مدرسه رسمی شهرک حولا حدود ۳۵۷ دانشآموز داشت، اما این تعداد در سال گذشته به ۲۴۰ نفر کاهش یافت، با وجود آموزش از راه دور. امسال تاکنون حدود ۷۰ دانشآموز ثبتنام کردهاند و تعداد نهایی با ادامه ثبتنام مشخص خواهد شد.
میس الجبل
در شهرک میس الجبل، «حبیب قبلان» رئیس شهرداری این شهرک به روزنامه «الأخبار» لبنان گفت که تمامی مدارس شهرک میس الجبل از جمله مدرسه متوسطه، دبیرستان رسمی محمد فلحه و مدرسه ابتدایی رسمی، تقریباً بهطور کامل تخریب شدهاند.
به گفته او، تلاشهایی برای ایجاد کلاسهای پیشساخته در شهرک میس الجبل بهعنوان مدارس موقت در جریان است تا سال تحصیلی جدید با کمترین تأخیر آغاز شود.
در حال حاضر، حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ خانواده در شهرک میس الجبل سکونت دارند، اما تعداد دقیق دانشآموزان هنوز مشخص نیست و با آغاز عملیات آمادهسازی مدارس در هفته آینده، تصویر روشنتری بهدست خواهد آمد.
با وجود احتمال تأخیر در آغاز سال تحصیلی، رئیس شهرداری میس الجبل تأکید کرد که تلاشها برای جلوگیری از از دست رفتن سال تحصیلی برای دانش آموزان این شهرک، ادامه دارد.
چالشها
شهرکها و شهرهای مرزی همچنان جنوب لبنان، تحت فشار تنشهای امنیتی قرار دارند و حملات و بمبارانهای ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوب لبنان ادامه دارد؛ موضوعی که نگرانی والدین را درباره فرستادن فرزندانشان به مدارس افزایش داده و پایداری روند آموزشی را تهدید میکند. علاوه بر این، بیشتر مناطق جنوب لبنان با کمبود یا نبود وسایل حملونقل دانشآموزی مواجهاند و تأمین مالی نیز یکی از بزرگترین چالشهاست، چرا که بسیاری از پروژهها نیازمند منابع مالی قابل توجه و اراده سیاسی جدی از سوی دولت و تعهد نهادهای کمککننده هستند.
در حالی که این موانع مالی، لجستیکی و امنیتی همچنان بزرگترین چالشهای بازگشت آموزش در مناطق مختلف جنوب لبنان هستند، شهرداریها و خانوادهها در این مناطق، تلاش میکنند با راهحلهای موقت، زندگی را به کلاسهای درس بازگردانند و در برابر این حجم از ویرانی مقاومت کنند.
