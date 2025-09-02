به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی در مقاله‌ای به بررسی مسیر راهبرد منطقه‌ای ایران پرداخته و تلاش کرده تا با ارائه روایتی از افول، ابزارهای بازدارندگی ایران را تضعیف‌شده نشان دهد؛ اما مرور دقیق این گزارش نشان می‌دهد که چند نکته اساسی درباره پایداری ایران، نفوذ دیرینه منطقه‌ای آن و تداوم هویت مقاومتی جمهوری اسلامی به‌وضوح آشکار است.

نشریه «آتلانتیک» در این مقاله به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و نیروهای مقاومت اشاره می‌کند، اما در عین حال به نقل از «مایکل دورن» عضو ارشد موسسه «هادسون» می‌نویسد: «آن‌ها ضربه خوردند، اما هیچ نشانه‌ای از سقوط در آن‌ها نمی‌بینم.»

به اذعان نشریه آمریکایی، ایران با بازنگری در راهبرد خود و یافتن مسیرهایی برای دور زدن آمریکا و رژیم صهیونیستی، بارها خود را احیا کرده و ناملایمات را پشت سر گذاشته است؛ امری که انتظار می‌رود این بار نیز تکرار شود.

آتلانتیک همچنین به سخنان «سید علی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب درباره جنایت اخیر آمریکا و رژیم اشغالگر اشاره کرده و به نقل از ایشان می‌نویسد: «جبهه مقاومت یک سخت‌افزار نیست که بتوان آن را تخریب، تجزیه یا نابود کرد. این جبهه تحت فشار تضعیف نمی‌شود، بلکه قوی‌تر خواهد شد.»

در همین راستا، یک مقام دیپلماتیک آمریکایی به آتلانتیک گفت: «راهبرد ایران امروز هم جواب می‌دهد. می‌ترسم قبل از آنکه کارشان را تمام کنیم، دسترسی خود به منطقه را از دست بدهیم.»

رسانه آمریکایی با اشاره به ضربه‌هایی که بر محور مقاومت وارد شده، اذعان کرد که این محور شکست نخورده است، بلکه در ۲۰ سال گذشته مناسبات ژئوپلتیک منطقه را تعیین کرده و کشورهای ثروتمند غربی را به چالش کشیده است.

آتلانتیک در توصیف تاب‌آوری مقاومت، به حمله آمریکا به عراق و مقاومت «سید مقتدی صدر» اشاره کرده و با اشاره به «ریکاردو سانچز» فرمانده نیروهای زمینی آمریکا در عراق می‌نویسد: «سانچز می‌گفت ماموریتش کشتن مقتدی صدر است، اما نمی‌شد این را نادیده گرفت که مقتدی صدر در برابر جمعیت انبوه سخنرانی می‌کرد و اظهارات سانچز در سنگرهایی در مکان‌های ناشناخته ضبط می‌شد.»

از سوی دیگر، این مقاله همچنین اذعان دارد که حماس با وجود ۲ سال بمباران و محاصره، همچنان پابرجاست و همین بقا به‌تنهایی «نوعی پیروزی» به شمار می‌رود.

نشریه آمریکایی همچنین به عراق پرداخته و یادآور می‌شود که پس از ترور شهید «قاسم سلیمانی»، گروه‌های مقاومت در این کشور همچنان در ساختار سیاسی و اقتصادی عراق نقش مسلط داشته و بسیاری از آنها وفاداری آشکار خود را به ایران حفظ کرده‌اند.

این مقاله ضمن اشاره به اینکه محور مقاومت امروز در وضعیت دشواری قرار گرفته، اذعان می‌کند که ایران قادر است راهبردهای تازه‌ای برای مقابله با دشمنانش بیابد.

آتلانتیک همچنین به واکنش افکار عمومی در ایران اشاره می‌کند و اذعان دارد که حتی بسیاری از منتقدان داخلی حکومت، در زمان درگیری‌ها با رژیم صهیونیستی و آمریکا موضعی متحد و همسو با حاکمیت اتخاذ کردند.

..............................

پایان پیام/