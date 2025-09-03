انفجار مرگبار در کویته پاکستان ۱۴ کشته و ۳۵ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی انفجار مرگبار یک بمب در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان، دست‌کم ۱۴ نفر کشته و ۳۵ تن دیگر زخمی شدند.

برخی منابع محلی این حادثه را که شب گذشته (۱۱ شهریور) اتفاق افتاده است، حمله انتحاری عنوان کرده‌اند.

به گفته پلیس شهر کویته، این انفجار همزمان با برگزاری اجتماع هواداران حزب ملی بلوچستان، به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت «سردار عطاء اله مِنگل» بنیانگذار حزب ملی بلوچستان، در استادیوم «شاهوانی» به وقوع پیوست.

منابع خبری شدت انفجار را به حدی بیان کرده‌اند که بر اثر آن خودروهای اطراف ورزشگاه آسیب دیده و تعداد ۱۴ نفر کشته شدند.

مسئولان محلی با تأیید این تعداد کشته، تصریح کردند که ۳۵ نفر هم زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم است.

هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

گفتنی است این دومین حمله و انفجار در طی ۲۴ ساعت در ایالت بلوچستان پاکستان است.

منابع محلی در منطقه تربت این ایالت از یک رویداد دیگر خبر دادند که بر اثر آن خودروی نیروهای ارتش پاکستان هدف انفجار بمب قرار گرفت که در این حادثه ۵ نظامی کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

