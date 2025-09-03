کشته شدن ۶ نظامی و ۶ مهاجم در حمله مرگبار به نیروهای امنیتی پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملهای گسترده به یک پایگاه شبهنظامی در شهر بنو واقع در شمالغرب پاکستان، ۱۲ نفر از جمله ۶ نیروی امنیتی و ۶ مهاجم مسلح جان خود را از دست دادند.
این شهر در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد و بارها هدف حملات گروههای شبهنظامی بوده است.
این حمله روز سهشنبه آغاز شد؛ زمانی که یک عامل انتحاری خودروی حامل مواد منفجره را به دیوار پایگاه کوبید و انفجاری مهیب رخ داد. این انفجار مسیر را برای ورود سایر مهاجمان به داخل مجموعه نظامی باز کرد و در پی آن، درگیری مسلحانهای بهمدت ۱۲ ساعت میان مهاجمان و نیروهای امنیتی درگرفت.
سجاد خان فرمانده پلیس منطقه اعلام کرد که در جریان این حمله، ۱۶ نیروی امنیتی و ۳ غیرنظامی زخمی شدند. بخشی از دیوار پایگاه نیز بر اثر انفجار انتحاری تخریب شده است.
................................
پایان پیام/ 167
نظر شما