کشته شدن ۶ نظامی و ۶ مهاجم در حمله مرگبار به نیروهای امنیتی پاکستان

در پی حمله‌ای گسترده به یک پایگاه شبه‌نظامی در شهر بنو واقع در شمال‌غرب پاکستان، ۱۲ نفر از جمله ۶ نیروی امنیتی و ۶ مهاجم مسلح جان خود را از دست دادند.

این شهر در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد و بارها هدف حملات گروه‌های شبه‌نظامی بوده است.

این حمله روز سه‌شنبه آغاز شد؛ زمانی که یک عامل انتحاری خودروی حامل مواد منفجره را به دیوار پایگاه کوبید و انفجاری مهیب رخ داد. این انفجار مسیر را برای ورود سایر مهاجمان به داخل مجموعه نظامی باز کرد و در پی آن، درگیری مسلحانه‌ای به‌مدت ۱۲ ساعت میان مهاجمان و نیروهای امنیتی درگرفت.

سجاد خان فرمانده پلیس منطقه اعلام کرد که در جریان این حمله، ۱۶ نیروی امنیتی و ۳ غیرنظامی زخمی شدند. بخشی از دیوار پایگاه نیز بر اثر انفجار انتحاری تخریب شده است.

