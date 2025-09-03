به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین، در نشست تخصصی «نقش رسانههای حامی مقاومت در روایت مظلومیت و ایستادگی مردم غزه» که روز چهارشنبه در خبرگزاری قدس برگزار شد، با تأکید بر استمرار جریان فریب از آغاز خلقت تا امروز، اظهار داشت: امروز رسانهها رسالت خطیری در تبیین حقیقت و مقابله با تحریف دارند؛ رسالتی که از هر زمان دیگر سنگینتر است.
وی به ریشههای تاریخی جریان فریب اشاره کرد و گفت: از آغاز خلقت، آنگاه که آدم ابوالبشر آفریده شد، شیطان برای فریب او چنین روایت کرد که خداوند نهی کرده از شجره استفاده کنند، زیرا اگر بخورند، یا تبدیل به ملک میشوند یا در بهشت مخلّد خواهند شد و هرگز فناپذیر نخواهند بود. این القائات، معکوس حقیقت بود و شیطان در قالب یک دشمن آشکار خود را معرفی نکرد.
دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین، افزود: این نقطه آغاز جریان فریب بود که شیطان در آن موفق شد و به خروج آدم و حوا از بهشت انجامید، جریان فریب و تقابل با حق در طول تاریخ انبیا بدون وقفه ادامه یافته است، در تاریخ میبینیم در زمان پیامبر اکرم (ص) حدود دههزار حدیث جعلی به نام ایشان ساخته شد که بخش عظیمی از آنها توسط یک یهودی در جامعه اسلامی انجام گرفت، سرچشمه بخشی از این تحریفات تاریخی، یهود بود.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمیان تصریح کرد: جریان تحریف تا آنجا ادامه یافت که پس از شهادت امام علی (ع) در محراب، بخش بزرگی از مردم میپرسیدند، مگر علی(ع) نماز هم میخواند!؟ در حالیکه آن حضرت بعد از پیامبر (ص) بالاترین مرتبه عبودیت و جهاد را داشت، این همان فریب شیطان بود که جامعه را منحرف کرد.
وی با اشاره به فاجعه کربلا، ادامه داد: همین ملت مسلمان بود که امام حسین(ع) را با آن شیوه جنایتکارانه به شهادت رساند، این روند، پیشینه تاریخی دارد و محدود به یک زمان خاص نیست.
دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین خاطرنشان کرد: در زمان حضرت امام خمینی(ره) حدود دویستهزار خبر و مطلب علیه ایشان توسط غرب و شیاطین غربی ساخته و تبلیغ شد، در حالیکه آن زمان رسانهها و فضای مجازی به شکل کنونی نبود، امروز غرب با ابزارهای بیسابقهای برای وارونه نشان دادن حقایق مجهز است، آنچه امروز در اختیار دشمن است در طول تاریخ بینظیر است و همین تکلیف ما را در جنگ روایتها سنگینتر میکند.
وی با بیان اینکه رسانهها نقشی استثنایی در تاریخ ایفا کردهاند، اظهار کرد: در مسئله فلسطین و غزه، رسانهها توانستند جریان معاند و ظالم را رسوا کنند، کشورهایی که تصور نمیکردیم از ملت فلسطین دفاع کنند، تحت تأثیر نقش خبررسانی و فداکاری شهدای خبرنگار به این میدان آمدند. کودکان و زنان مظلوم غزه و خبرنگارانی که جان خود را فدای حقیقت کردند، زمینهساز یک وضعیت بینظیر تاریخی به نفع جریان حق شدند.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمیان ابراز کرد: جمهوری اسلامی پیشتاز دفاع از فلسطین بوده است، امام خمینی(ره) در ۱۵ خرداد به دلیل افشاگری علیه رژیم صهیونیستی دستگیر شد، ایران با این پیشتازی در خط مقدم مبارزه با صهیونیسم و جنایتکاران غربی قرار داشت، اما امروز متأسفانه بخشی از نسل ما از این قضیه عقبنشینی کرده است.
وی تأکید کرد: ما دو رسالت مهم داریم، نخست، بیان خبری و گزارش آنچه در عرصه فلسطین و مظلومیت مردم رخ میدهد و جنایاتی که صهیونیستها و حامیان غربی آنان مرتکب میشوند و دوم تبیین واقعیتها و روشنگری نسبت به پشت پرده تحرکات غرب، روند شکلگیری رژیم صهیونیستی و جنایات وحشتناکی که انجام میدهند. بیان واقعیتهای امروز جزو وظایف اصلی رسانهها است.
رسانههای حامی مقاومت، گفتمان جهانی برای حمایت از مردم فلسطین ایجاد کردهاند
در ادامه دکتر سید رضا نقیبالسادات، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات، با اشاره به جریان «طوفان الاقصی» و نقش رسانهها در روایت مقاومت، گفت: رسانههای حامی با خلق تصویر قهرمان جمعی از مردم فلسطین، توانستهاند جریان مقاومت را از روایت صرف به یک گفتمان جهانی تبدیل کنند.
نقیبالسادات با اشاره به اینکه اصطلاح «طوفان الاقصی» برای نمایش اتحاد مردم فلسطین سه بار مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: در ۲۰۱۲ و ۲۰۲۰ مطرح شد و از اکتبر ۲۰۲۳ به عنوان یک جریان مداوم دنبال میشود. این واژه که به عنوان هسته مرکزی روایت مقاومت تلقی میشود، مبتنی بر دو محور اصلی مظلومیت و ایستادگی است.
وی ادامه داد: در ادبیات رسانههای حامی، این دو محور برجسته هستند و مردم فلسطین به عنوان قهرمان جمعی معرفی میشوند؛ مردمی که با وجود فشار، کمبود تغذیه، ضعف امکانات حیاتی و فقدان دارو، پرچم فلسطین را بر فراز خانههایشان به اهتزاز درمیآورند.
این استاد دانشگاه افزود: هدف قرار دادن خبرنگاران اقدامی هدایت شده و آگاهانه است. دشمن در عرصه قدرت نرم نیز دچار ضعف و ناکارآمدی شده است. تاکنون ۲۴۹ خبرنگار فلسطینی که حقایق جهان را منتشر میکردند، به شهادت رسیدهاند.
وی با اشاره به نقش رسانههای المنار، المیادین، الاقصی، فلسطین الیوم، العهد، المسیره، العالم و خبرگزاریهای قدس، فارس، تسنیم و وبسایتهای محلی فلسطینی اظهار داشت: شبکههای اجتماعی نیز فعالیت گسترده دارند و هشتگها و محتواهای مردمی باعث شده است که رسانههای حامی، اعتماد بیشتری در سطح جهانی کسب کنند و رسانههای جریان اصلی منزوی شوند.
نقیبالسادات تأکید کرد: جریان مقاومت تنها روایت نیست، بلکه به یک گفتمان تبدیل شده است؛ گفتمانی که دارای ادبیات و آرایههای زبانی خاص جامعه فلسطین است. رسانههای حامی توانستهاند این ادبیات را ترویج دهند و مخاطبان جهانی را با آن درگیر کنند.
وی افزود: نمایش اتحاد و همبستگی مردم فلسطین و حمایت جهانی، روزانه در کشورهای مختلف قابل مشاهده است. رسانههای مقاومت با استفاده از نمادها و زبان احساس، مظلومیت و گرسنگی مردم فلسطین و فقدان دارو را به نمایش گذاشتهاند و حمایت مردمی از این جریان به راه افتاده است.
نقیبالسادات خاطرنشان کرد: رسانههای حامی مقاومت بر حقایق تاریخی تأکید دارند و با جریانهای خبری نادرست مقابله میکنند. رسانههای جریان اصلی بخش عمده واقعیتها را سانسور کرده و اخبار تحریف شده منتشر میکنند، مانند جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران.
وی به ضرورت یکپارچهسازی روایتها و تدوین راهبردهای رسانهای اشاره کرد:
تمرکز بر مخاطب جهانی و استفاده از زبان و نمادهایی که برای مردم دنیا قابل فهم باشد، از جمله غربیها،
بازنشر روایتها در پلتفرمهای جهانی و استمرار و ثبات پیام،
تداوم جریان خبر و اغراق یا بزرگنمایی حتی در وقایع کوچک برای حفظ جریان خبر،
روایت انسانی از کشتار کودکان و زنان، تولید محتوای چندرسانهای و ویدئوهای کوتاه،
استفاده از هشتگها و شبکههای اجتماعی مردمی برای تداوم جریان،
پایش و بازخورد مستمر از عملکرد رسانهها و شناسایی رسانههای غالب،
امنیت اطلاعات و حفاظت از هویت خبرنگاران و پلتفرمهای امن برای انتقال اطلاعات،
توانمندسازی سازمانها و ایجاد بانک محتوایی شامل متن، تصویر و ویدئو برای حمایت از فعالان رسانهای،
نقیبالسادات در پایان تأکید کرد: تداوم جریان رسانهای جبهه مقاومت نیازمند یکپارچهسازی روایتها، استمرار و ثبات محتوایی، استفاده از ابزارهای دیجیتال، شبکههای مردمی و تولید محتوای احساسی و حرفهای با پایش مستمر برای ارائه اطلاعات دقیق، درست و حقیقتمحور است.
