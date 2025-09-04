به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - در اجلاسیه شهدای زن گیلان در راستای دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان که با حضور خانوادههای شهدا و فعالان فرهنگی برگزار شد، منتخبین فراخوان آثار هنری با محوریت شهدای زن معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
این فراخوان با هدف روایت هنرمندانه از فداکاریها و نقشآفرینی زنان شهید در تاریخ معاصر ایران، در رشتههای متنوعی چون عکاسی، نقاشی، پادکست، مستند، خوشنویسی، مصاحبه، دلنوشته، شعر و داستان کوتاه برگزار شد.
از جمله منتخبین این دوره میتوان به طاهره رضایی در رشته عکاسی از رستمآباد، فروغ فرجی در نقاشی سیاهقلم از رودبار، علیرضا میرزازاده در پادکست از رودسر، فاطمه مهدیزاده در مستند فیلم کوتاه از رشت، هنگامه محمددخت در خوشنویسی از رشت اشاره،
هما اکبری در بخش مصاحبه، کبری محمدی در بخش اکولایزر از آستانه اشرفیه، زهرا بابایی در بخش دل نوشته از آمل، سارا شجاعی در بخش داستان کوتاه از یاسوج، سارا رمضانی در بخش شعر و سوسن حاجیپور در بخش کالیگرافی از شیراز برگزیده شدند.
گفتنی است در این مراسم، ضمن معرفی آثار برگزیده، از مادران و خانوادههای شهدا نیز با اهدای لوح تقدیر و گل، تجلیل بهعمل آمد.
