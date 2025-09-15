به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم افتخاری، مدیر حوزه علمیه خواهران استان فارس، از توسعه کمی و کیفی مدارس علمیه خواهران در سطح استان خبر داد و گفت: در حال حاضر پنج مدرسه سطح دو در شیراز و ۲۲ مدرسه در سایر شهرستان‌های فارس فعال هستند که مجموعاً بیش از دو هزار طلبه در حال تحصیل داریم و تعداد کل طلاب ثبت‌شده به ۴۲۱۴ نفر می‌رسد.

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی در سطح سه افزود: در این مقطع، ۱۷۶ طلبه مشغول به تحصیل هستند. همچنین در شهرستان‌های گراش و جهرم، هر کدام یک رشته سطح سه دایر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین افتخاری با تأکید بر روند مطلوب جذب طلبه در سال‌های اخیر اظهار داشت: در دو سال گذشته هیچ‌گونه مشکلی در پذیرش نداشته‌ایم و بیش از هزار نفر در این مدت ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیر حوزه علمیه خواهران فارس در بخش پژوهش، به چالش کمبود استاد راهنما اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده و اکنون ۵۷ استاد راهنما در حال همکاری هستند که بخش عمده‌ای از آنان از بانوان طلبه حوزه خواهران هستند.

وی با اشاره به دستاوردهای علمی حوزه در سال گذشته بیان کرد: حدود ۵۰ عنوان کتاب و مقاله منتشر شده و بیش از ۹۴ کارگاه آموزشی با مجوز رسمی برگزار شده است. همچنین تلاش‌هایی برای راه‌اندازی نشریه علمی در سطح استان جهت انتشار مقالات علمی صورت گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین افتخاری در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی حوزه اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۲۰۰ طلبه در قالب طرح امین مشغول فعالیت هستند. در ایام اربعین نیز ۳۵۰ مبلغ از حوزه خواهران فارس در مواکب حضور داشتند و خدمات تبلیغی ارائه کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تبلیغی طلاب خواهر در قالب برگزاری روضه‌ها و مجالس خانگی انجام می‌شود که نقش مؤثری در ترویج معارف اسلامی در سطح جامعه دارد.

