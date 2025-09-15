به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله شب زنده دار جهرمی در آیین آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه فارس که در حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) برگزار شد، اظهار کرد: اسلام در مرحله آغازین با پیامبر اکرم (ص)، در مرحله تثبیت با نهضت حسینی، و در مسیر استمرار با نقشآفرینی حوزههای علمیه معنا مییابد؛ سه ضلع تمدنی که بدون آنها، دستیابی به اسلام ناب امکانپذیر نیست.
وی با تأکید بر اهمیت بیبدیل نهادهای حوزوی در صیانت از آموزههای دینی، خاطرنشان کرد: نبود حوزههای علمیه به معنای حذف اسلام از صحنه تاریخ بود. این مراکز نهتنها حافظان میراث دینیاند، بلکه در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر نقش موتور محرک را ایفا کردهاند.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به امام خمینی (ره) بهعنوان یکی از ثمرات ارزشمند حوزه، به نقل از مقام معظم رهبری گفت: انقلاب اسلامی حاصل تلاشهای هزار ساله روحانیت در سراسر کشور است. ایشان تأکید کردند که این نهضت، نتیجه مجاهدتهای مستمر علما در طول قرون گذشته بوده است.
وی ادامه داد: حضور روحانیت در مناطق شهری و روستایی، عامل پیوند مردم با اسلام و آرمانهای آن بوده و همین ارتباط زمینهساز شکلگیری نظام اسلامی شد. به باور ایشان، تحقق انقلاب بدون تلاشهای پیوسته علما ممکن نبود و امروز نیز در مرحله تثبیت، حوزهها مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
آیتالله شبزندهدار با اشاره به چالشهای پیشرو، مرحله بقاع را دشوارتر از مرحله آغازین دانست و افزود: تحقق اهداف بلند انقلاب نیازمند صبر، تلاش و حضور فعال حوزهها در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
وی خواستار ورود حوزهها با بصیرت، انسجام و نوآوری بیشتر به میدان شد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه همچنین با اشاره به توطئههای مداوم دشمنان اسلام، تصریح کرد: علیرغم دسیسهچینیهای مستمر، انقلاب اسلامی با یاری الهی از بحرانها عبور کرده است. این حمایت الهی، نیازمند تلاش آگاهانه نهادهای دینی و مردمی است.
در پایان، آیتالله شبزندهدار با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، آن را سندی راهبردی و حاصل تجربیات عمیق رهبری دانست و تأکید کرد: حوزههای علمیه باید با بهرهگیری از این بیانیه، نقش خود را در تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا کنند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما